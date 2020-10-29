«Пусть в Киеве курят бамбук» – на российском ТВ призвали максимально укрепить Донбасс

29.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Максимальное улучшение жизни в ЛДНР и безопасность региона – это залог стратегического успеха России на данном направлении.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сейчас по Донбассу не примем решение… Какое политическому руководству России принимать решение? Да, я не знаю, какие вы с бизнес или политической элитой Украины переговоры будете вести. Я считаю, что укреплять нужно Донбасс максимально, максимально улучшение жизни в Донбассе, в Донецке, в Луганске – это первый и самый главный ответ на все вопросы.

Тем более в Российской империи, в Советском Союзе, в независимой Украине это был становой хребет, если хотите, это оттуда, из Донбасса, всё добывалось, всё делалось, люди не разучились трудиться. Если сейчас решится эта задача, и укрепится независимый статус Донбасса, и экономические решения будут, остальное будем разговаривать, а ребята пусть закуривают бамбук в Киеве», – заявил Копатько.

«Сейчас есть простые задачи. Если политические выборы показали безответственность многих политических проектов, попытку сыграть, использовать рычаги, которые ничего не решили, то в данном случае, остается решать, что сейчас появятся люди у России, которые будут дерзко решать задачи на украинском направлении.

Когда Донецк будет вынесен в отдельную тему и когда, первое, что мы говорим улучшить людей и безопасность, всё остальное до лампады. Вы не хотели решать вопросы? Решайте сами. Но я понимаю, что риск колоссальный, что, безусловно, если зайдут американцы и британцы, то это для России очень тяжелые времена», – добавил социолог.