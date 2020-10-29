29.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Пусть в Киеве курят бамбук» – на российском ТВ призвали максимально укрепить Донбасс


Максимальное улучшение жизни в ЛДНР и безопасность региона – это залог стратегического успеха России на данном направлении.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если мы сейчас по Донбассу не примем решение… Какое политическому руководству России принимать решение? Да, я не знаю, какие вы с бизнес или политической элитой Украины переговоры будете вести. Я считаю, что укреплять нужно Донбасс максимально, максимально улучшение жизни в Донбассе, в Донецке, в Луганске – это первый и самый главный ответ на все вопросы.

Тем более в Российской империи, в Советском Союзе, в независимой Украине это был становой хребет, если хотите, это оттуда, из Донбасса, всё добывалось, всё делалось, люди не разучились трудиться. Если сейчас решится эта задача, и укрепится независимый статус Донбасса, и экономические решения будут, остальное будем разговаривать, а ребята пусть закуривают бамбук в Киеве», – заявил Копатько.

«Сейчас есть простые задачи. Если политические выборы показали безответственность многих политических проектов, попытку сыграть, использовать рычаги, которые ничего не решили, то в данном случае, остается решать, что сейчас появятся люди у России, которые будут дерзко решать задачи на украинском направлении.


Когда Донецк будет вынесен в отдельную тему и когда, первое, что мы говорим улучшить людей и безопасность, всё остальное до лампады. Вы не хотели решать вопросы? Решайте сами. Но я понимаю, что риск колоссальный, что, безусловно, если зайдут американцы и британцы, то это для России очень тяжелые времена», – добавил социолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть