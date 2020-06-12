Пусть всегда будет НАТО, слава Украине! – Отчет зе-министра обороны

12.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Цель Украины остаётся неизменной – полноправное членство в НАТО, от чего и отталкивается оборонная реформа страны

Об этом в ходе отчёта за 100 дней на посту заявил украинский министр обороны Андрей Таран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении ста дней моей работы в составе правительства на должности министра обороны Украины первоочередное внимание было уделено главному заданию – обеспечению высокой обороноспособности страны. К сожалению, эта наша работа проходит не только в условиях продолжающейся агрессии РФ, но и во время противостояния пандемии COVID19.Тем не менее, нам удалось предотвратить занесение коронавирусной инфекции в подразделения, которые выполняют задания в зоне проведения ООС (на самом деле, разведка ЛДНР утверждала обратное и сообщала о случаях заболевания украинских карателей, – ред.).

Говоря о наших достижениях, необходимо обозначить создание структуры системы управления ВС совместно со структурами систем управления стран – членов НАТО. Наша цель неизменна: полноправное членство в Альянсе. Ей подчиняется оборонная реформа. Именно в этом направления развиваются ВСУ. Основные направления оборонной реформы будут отображены в стратегии военной безопасности Украины и в стратегическом оборонном бюллетене», – заявил Таран.

Также он особо отметил поддержку министерства обороны Украины со стороны западных партнёров.

«Разрабатывается программа перехода на современные виды вооружений, которая будет базироваться на научном подходе относительно оценки угроз и шагов, которые осуществляются на пути перевооружения ВС. Внедрение этой программы даст возможность адекватно реагировать на современные вызовы и угрозы. В этом контексте необходимо отметить поддержку министерства обороны Украины нашими иностранными партнерами.

Создаются новые каналы коммуникаций с обществом, военными и ветеранами военной службы. Завершается опрос общественного мнения относительно возможных путей повышения привлекательности военной службы и направлений совершенствования социальной защиты военнослужащих и членов их семей», – рассказал министр.

«Помним установку президента Украины: основу украинского войска должны составлять профессиональные, хорошо подготовленные, соответствующе вооружённые и мотивированные военнослужащие. Верю, что вся эта работа позволит нам достичь определённой мечты, и мир придёт на украинскую землю. Слава Украине!» – подытожил отчётное выступление Андрей Таран.