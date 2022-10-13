«Пусть за свой счет убирают этот самострой»: Данилов о Крымском мосте

В Киеве не видели никаких регистрационных документов и не давали разрешения строить Крымский мост.

Об в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там очереди, уже больше тысячи фур стоят на стороне Российской Федерации. То, что касается вообще этого сооружения, я хочу обратить внимание, у нас нет никаких документов на территории нашей страны, вообще, что это за сооружение, с какого перепуга она там появилась.

Я хочу заметить, что, если вы хотите что-то построить на территории нашей страны, вы должны пройти определенные процедуры. Регистрационные процедуры, согласовать проект, посмотреть насколько это будет уместно или нет», – сказал чиновник.