«Пусть за свой счет убирают этот самострой»: Данилов о Крымском мосте

13.10.2022  16:17 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Крым, Россия, Строительство, Украина
Новости Украины

В Киеве не видели никаких регистрационных документов и не давали разрешения строить Крымский мост.

Об в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве не видели никаких регистрационных документов и не давали разрешения строить Крымский мост....

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«Там очереди, уже больше тысячи фур стоят на стороне Российской Федерации. То, что касается вообще этого сооружения, я хочу обратить внимание, у нас нет никаких документов на территории нашей страны, вообще, что это за сооружение, с какого перепуга она там появилась.

Я хочу заметить, что, если вы хотите что-то построить на территории нашей страны, вы должны пройти определенные процедуры. Регистрационные процедуры, согласовать проект, посмотреть насколько это будет уместно или нет», – сказал чиновник.

«Наша страна никакого разрешения на такое строительство никому не давала. Если перейти на русский язык, это так называемый самострой. А по нашим законам самострой они должны убрать за свой счет, и рано или поздно это произойдет», – заявил Данилов.

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