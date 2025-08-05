«Пусть Запад сам идёт на компромиссы с Россией – Украина никогда!» – Климкин

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Украина преследует цели своих западных хозяев, и без их одобрения ни на какие компромиссы с Россией не согласится.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот мы обсуждали, что Трамп может предложить Путину. Или каких гарантий хочет Путин. А что Украина может предложить Путину, учитывая выставленный ультиматум про денацификацию и демилитаризацию? На что мы готовы согласиться, кроме прекращения боевых действий по линии разграничения?», – спросил ведущий.

Климкин ответил, что не стоит воспринимать переговоры с Россией всерьёз.

«Это несерьёзный процесс со стороны Кремля. Я не верю, что этот процесс начнётся серьёзно до достижения хотя бы рамочных соглашений с США», – рассуждал он.

По мнению укро-дипломата, Киев должен бороться за установление контроля НАТО над российским стратегическим вооружением.

«Я думаю, что в кооперации с нашими партнёрами мы могли бы предложить ряд компромиссов, которые не касаются вопросов нашей внешней или внутренней политики, потому что это делает нас не суверенной страной. При получении гарантий безопасности мы могли бы говорить о не размещении определённых видов вооружения, если Россия также поставит определённые виды вооружения под западный контроль. Сейчас они говорят, что больше не видят препятствий для ракет средней дальности», – добавил Климкин.

Экс-министр подчеркнул, что в остальном с Москвой должен договариваться Запад, а не Украина.