Пусть Зеленский капитулирует: никто из украинских политиков не хочет выборов – Карасев
Украинские политики не хотят проведения выборов, потому что это будет означать прекращение войны и ответственность за всё содеянное.
Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда украинские политики говорят против выборов, почему они так говорят? Первое. Они не хотят на себя брать грязную работу и ответственность – подписывать перемирие. Они не хотят.
Они хотят, пусть это сделает Зеленский, это его выбор – либо с Европой, либо уговорить Трампа поменять конфигурацию завершения войны и переговорного процесса. Ждут – пусть он это сделает, а мы потом выйдем в беленьком», – сказал Карасев.
«Во-вторых, если перемирие, а потом выборы, так что? Война всё?
Третий момент. Выборов не хотят, потому что продуют. Кто сказал, что они выиграют выборы? Я уже когда слышал вот это «Прозоро», публичность, вот эту всю жвачку, ну честно говорю, вы люди вообще как бы не поняли, в каком мире мы живем», – добавил полиолог.
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