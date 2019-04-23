«Пусть знает Зеленский – мы за ним следим»

23.04.2019, Москва, Валентин Филиппов

Одна из причин разгромного проигрыша Петра Порошенко – работа в его штабе шпионов Владимира Зеленского. Всю кампанию Порошенко вели на цепочке, провоцируя на глупые поступки. Штаб кандидата «Зе» применил любимый прием Владимира Путина. Однако, вероятно, у Порошенко есть гарантии неприкосновенности.

Запад будет ставить нового президента под свой контроль. Инструментами для давления на Зеленского станут нацисты на улицах и оппозиция во главе с Порошенко в Верховной Раде. О рисках заигрывания с нацистами, и управляемости СБУ со стороны западных спецслужб обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал Александр Казаков, экс-советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко.

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Валентин Филиппов: Ну, вот и свершилось. На Украине свергли злого Гитлера. И на его место приходит очень добрый Гитлер. Александр, здравствуйте

Такой «добрый» Зеленский – и Путин ему враг номер один, и минские соглашения он выполнять не будет, а будет в нормандском формате кого-то привлекать, и война у него с Россией, и нельзя ни в чем уступить, и всеобщая украинизация.

И, вместе с тем, наши дорогие россияне смотрят и говорят: «Как хорошо, какой классный парень, как хорошо, что теперь он будет править Украиной».

Скажите, чему радуются россияне вообще?

Александр Казаков: Ну, я начну с того, радуюсь ли я? Нет, я не радуюсь. Я бы радовался, если бы на этих победил Александр Захарченко, царство ему небесное. А, раз не он, то меня результат этот не радует.

Но, прямо скажем, я им удовлетворен. Есть одна ключевая причина. Я с Зеленским не знаком и познакомиться с его взглядами не было возможности ни у кого, потому что он их никогда не публиковал, но зато я знаю взгляды Порошенко, я знаю его положение и я знаю, что он повязан кровью. Это круговая порука на крови. И шансов выскочить из этого замкнутого круга у Порошенко не было.

То есть, если бы остался Порошенко, то этот тягомотный ужас длился бы ещё 5 лет. Если бы не случился переворот, конечно.

Поэтому в этом смысле я удовлетворен, потому что другой человек – это не повязанный кровью, не с этой гоп-компании.… Это появление новых шансов.

Валентин Филиппов: Ну, Коломойский-то повязан кровью ещё как.

Александр Казаков: Ну, Коломойский же не избирался в президенты Украины, насколько я понимаю?

Валентин Филиппов: Я думал, это младший брат.

Александр Казаков: Ну, даже если это сын и младший брат, а мандат у кого?

Валентин Филиппов: У того, кто платит.

Александр Казаков: Нет. Как себе представляешь, вот сидит младший брат и собирается подписать, как верховный главнокомандующий, указ.… Сам его написал даже, чтобы не доверяться секретарше, точнее секретариату.… Собирается подписать указ о прекращении огня, БК – на склады, склады опечатываются и наказание за нарушение. И что, тут врывается растрепанный Коломойский, хватает его за руку, хватает этот указ, рвет его и отбирает у него ручку?

Валентин Филиппов: Не, вряд ли.

Александр Казаков: Поэтому, если младший брат решит подписать такой указ, то он его подпишет. Вопрос в том, чтобы он оценил последствия. А какие последствия? Старший брат Коломойский расскажет о нем что-то такое страшное, которое мы не слышали во время избирательной кампании? Американцы скажут «Мы перестанем вам джавелины поставлять»?

Валентин Филиппов: Американцы уже сказали, что они пришли на Украину всерьез и надолго, и пусть мы все не волнуемся. Кого вы не изберете, тот и будет.

Александр Казаков: И дальше что?

Валентин Филиппов: Что будет дальше? Я думаю, что свою судьбу господин Зеленский проговорил и накаркал себе с помощью своего «Слуги народа». Если мы помним, там после того, как он становится президентом, его через какое-то время смещают и сажают в тюрьму.

Александр Казаков: Такая вероятность тоже не исключается, хотя думаю процент небольшой, учитывая результаты голосования. Просто при 70-ти с лишним процентов можно позволить себе очень многое.

Политика – это искусство лавирования, это не искусство возможного, а искусство лавирования между разными возможностями. Самое главное, чтобы было желание достичь определенного результата, а потом надо садиться с ближайшими советниками и раскладывать сценарии, просчитывая ходы оппонентов.

На самом деле, это просто работа. К чему готов этот молодой человек, ну для меня молодой, чего на самом деле хочет – трудно сказать.

Ошибки свои он исправляет довольно быстро, вот ты сейчас процитировал его высказывания за два дня до дня тишины, а уже в день выборов на пресс-конференции он уже исправился, он сказал по поводу отношений с Россией: «Нормандский формат, продолжение и перезагрузка минского процесса, все нормально, он вернулся в повестку». А то, что он говорил тогда.… Есть одна очень интересная вещь, тут мы можем перейти к другому вопросу, как он выиграл.

Валентин Филиппов: Он сказал Порошенко (прекрасно сказал – молодцы екатеринбургские авторы-спичрайтеры): «Я вам не соперник, я вам приговор». Я говорил давно, что он, вообще-то, бумеранг.

Александр Казаков: Валентин, смотри. Даже в моменте, который мы только что обсуждали, насчет слов, которые он говорил тогда, и которые говорил уже в восемь часов вечера после объявления данных экзит-пола. Мы должны просто определиться. Либо этот молодой человек вместе с его командой просто плыл по течению, и ему просто тупо повезло, и просто так сложились звезды, обстоятельства и так далее. И тогда нужно сказать спасибо Порошенко, прежде всего.

Валентин Филиппов: Ну, да

Александр Казаков: Потому что главное обстоятельство – это был Порошенко и весь бэкграунд, который он тащил в предвыборную кампанию. Либо обратная сторона. У него очень способная команда, способные технологи. Потому что, я не исключаю ситуацию, что когда Зеленский выходил на СМИ, и казался таким совершенно девственным человеком в вопросах политики, я не исключаю когда он до этого обращался к своим советникам и спрашивал: «Товарищи дорогие, вот если меня спросят про Россию что мне говорить?». А они ему отвечают: «Говори все, что хочешь. Вот все, что знаешь, то и лепи. Ты же человек из народа, вот хочешь прилепить туда американцев и Великобританию – лепи. Все будет двадцать второго».

Валентин Филиппов: Ну, в общем, да.

Александр Казаков: И я подозреваю, что было именно так, поэтому он уже в первые три минуты после объявления экзит-пола, вот то, что он тогда сказал, и все такие «Ура!», – он уже раз, и все, повел в другое русло. Он сперва сказал про украинский язык: – я как гарант, закон, который в Верховной Раде… А Порошенко заявил, что он успеет подписать этот антирусский закон об украинизации. Он сейчас также будет вести себя, как Обама с Трампом – за последний месяц он столько ему навалил.

Валентин Филиппов: Не, ну я помню, сколько Ющенко навалил Януковичу в последний момент.

Александр Казаков: Ну вот, то же самое. Но здесь уже стопроцентно – его готовили, знали, что будет вопрос про украинский язык. Потому что его уже задавали, зададут ещё раз, и его подготовили, и он ответил: «Я как гарант буду защищать украинский язык». А что он не так сказал? Он не сказал, что я как гарант буду защищать украинский и давить русский.

Это не инсайд, хотя, понятное дело, я четыре года провел гораздо ближе к Украине, чем те, кто находится в Москве и даже в Крыму. Де-юре, с точки зрения международного права, я даже был на Украине. И поэтому, конечно, контакты на той стороне у меня есть, и их довольно много. Но я считаю, что подавляющее большинство наших специалистов, которые оценивали избирательную кампанию, именно второй тур, категорически неправильно её оценивали.

То есть вот мы как бы делим: голосовали за Зеленского и против Порошенко, но в данном случае неважно. Дело в том, что Зеленский и его команда выбрали самую удачную предвыборную модель: он не позиционировал себя, он продолжал топить Порошенко, он увеличивал количество тех, кто против Порошенко.

Валентин Филиппов: Это обычная украинская технология.

Александр Казаков: Я сейчас скажу в чем здесь необычность, он не стал этот тренд ломать, он на провокации «Предъяви программу, предъяви команду» не поддался, но зато наоборот…

Валентин Филиппов: Ну, так у нас все время так было. Как Ющенко набирал свои голоса – он говорил «Янукович козел, преступник, шапки срывает». Янукович как набирал – он говорил «Ющенко фашист, его американцы поставили, он украинский язык сделает единственным, он Бандеру объявит героем». Вот и все, Янукович рассказывает про Ющенко, Ющенко рассказывает про Януковича.

Александр Казаков: Но здесь-то этого не было!

Валентин Филиппов: Как не было?

Александр Казаков: А что рассказывал про Порошенко Зеленский? Он три недели молчал, он не поливал грязью, в том то-и дело. В чем профессионализм его команды…

Валентин Филиппов: Порошенко и так грязью поливали все.

Александр Казаков: Вот, а теперь послушай в чем профессионализм. Либо одно из двух: либо специалисты у Зеленского на сто процентов просчитали не только психотип Порошенко, но и досконально его команды, и поэтому они просчитали реакции, либо в команде Порошенко на центральных местах были люди, которые работали на Зеленского…

Валентин Филиппов: Ну, не на Зеленского, Коломойский там всех купил, по большому счету.

Александр Казаков: Либо были люди, которые работали на Зеленского. Но я не исключаю, что это был не первый вариант, что они просчитали.

Вот просто два штриха: Зеленский вбрасывает идею с анализами, со стадионами с анализами. Обе идеи он пробрасывает одновременно. Команда Порошенко получает двойной вызов. Они тут же оценивают, какой из них страшнее – страшнее анализы.

Поэтому они заранее соглашаются на стадион и начинают заниматься анализами. Но, он спровоцировал на анализы Порошенко и ушел. Сдал кровь и ушел. А что сделал Порошенко? Он пошел писать, какать, вызвал эту WADA-шмаду, раз сдавал, два сдавал, три. Он заставил Порошенко отвечать на вопрос, который уже не стоит.

Потом возьмем другой пример, который все видели: Зеленский выходит на стадион, накануне так называемых дебатов, и говорит, вот, значит, команда Порошенко хочет поставить две сцены, она опять пытается разделить украинцев, они здесь проводят межу, делит фанатов, а я – за объединение. Просчитано на сто процентов.

Команда Порошенко этот вызов принимает и думает «Так, стоп, а это серьезный вызов, это хороший вызов, очень качественный». Зеленский на этом вызове не потерял ни одного очка, только в плюсы. Но вот сидят Порошенко и его люди: «Так, а что с этим делать?».

Валентин Филиппов: А зачем они, вообще, две сцены поставили?

Александр Казаков: Я думаю, они поставили две сцены для того, чтобы можно было на своих телеканалах показывать в картинку фактически только Порошенко и его людей. Чтобы не было лишней картинки.

Валентин Филиппов: А зачем же тогда они перешли к этому самому Зеленскому?

Александр Казаков: Ты дослушай. Вот сидят его специалисты, или купленные уже кем-то специалисты, или засланные казачки, и говорят: «Так, Петро Алексеич, надо отвечать», «Но как? Ведь я уже столько наговорил». «А не надо говорить, надо сделать по-другому, мы сейчас сделаем креативно – он обвинил нас в том, что мы разъединяем, а мы возьмем и объединимся, прям на камеру в прямом эфире. Мы со своей сцены раз, уйдем, и к нему на сцену. И все скажут: «Какой Порошенко, не боится, крутой». И они это сделали.

В итоге он оставил свою сцену и всех своих фанатов. Это второй пример.

Да с самими дебатами: Зеленский классно вбросил историю, кстати, на самом деле это вбросил даже не Зеленский. Начали вбрасывать в первые же дни ещё в той кампании перед первым туром, что Зеленский – «ни бе, ни ме, ни кукареку», он только по сценарию разговаривает. Я зуб даю, что эту тему вбросили люди Зеленского. Это была классно отработанная схема.

Потому что Порошенко и его команда поверили, что Зеленский не способен к импровизации ни в одном предложении – в отличие от Порошенко.

Валентин Филиппов: Не, ну это ерунда.

Александр Казаков: В итоге сначала Зеленский сказал «анализы» и ушел, а этот купается в помоях три-четыре дня, потом он говорит «дебаты» и ушел, а этот по телеканалам носится «Свяжите меня с Зеленским. Дайте мне Зеленского. Зеленский боится». То есть всю кампанию ребята Зеленского вели Пороха на цепочке. Он работал по их сценарию.

Валентин Филиппов: Они же КВНщики, ну.

Александр Казаков: Что?

Валентин Филиппов: Они же КВНщики!

Александр Казаков: Технологи, которые работали в команде Зеленского, не из КВНа.

Валентин Филиппов: Да ладно, не из КВНа.

Александр Казаков: Все КВНщики были в его команде, но те люди, которые писали структуру кампании, – это не КВНщики.

На самом деле Зеленский применил любимый принцип Путина. Принцип дзюдо. Он ничего не делал, Порошенко все сделал с собой сам.

Я к чему это говорю. Когда Зеленскому говорили «Не веди кампанию. Просто ничего не делай. Даже стул выиграет у Порошенко» – это неправда. Потому что у Порошенко на следующий же день после первого тура был другой вариант, другая модель поведения, где бы он очень сильно играл. Взрослого, авторитетного, серьезного, разоблачающего провокации. И изменившегося и извинившегося. Была другая модель. И команда Зеленского затащила его в эту помойку, и они туда все окунулись и барахтались до сегодняшнего дня.

Валентин Филиппов: Кстати мне абсолютно непонятно заявление Порошенко по поводу того, что он остается на Украине. У него что, какие-то гарантии, что ли есть, что его все-таки не посадят?

Александр Казаков: Я не исключаю, что разговор об этом начался в ночь после выборов между Зеленским и представителями ключевых западных посольств. Потому что результат, который показали выборы на Украине, а они ведь Запад тоже немного перепугали. Они тоже понимают, что такое 70%, и им нужно чем-то сдерживать Зеленского.

И варианта у них всего два, потому что деньги – это полная ерунда. Есть только два способа противовес повесить на Зеленского. Первый – это нацики. Потому что нацики, мягко говоря, не за него. Они теперь и не за Порошенко, но и не за Зеленского. Этот инструмент в руках запада, с ним контакт налажен давно и устойчиво. Этот инструмент есть, можно регулярно устраивать заварухи, и продемонстрировать Зеленскому: «Рыпнешься, и мы тебе подожжем полгорода, мы устроим убийства, и ты будешь виноват – ты же не справляешься».

Валентин Филиппов: Прямо по фильму «Слуга народа» и посадят Зеленского.

Александр Казаков: Второй инструмент – это Порошенко. Это Порошенко в Верховной Раде с более или менее приличной фракцией. Не 10 и не 50, а где-то 20-25. Это очень серьезная постоянная проблема для Зеленского. А лучше, конечно, оба инструмента, но нацики у них уже есть, правда, тут надо договариваться с Аваковым, чтобы он отдал под контроль американцев Нацкорпус и Азов, но, я думаю, что… с Аваковым пока вообще не все понятно…

Поэтому, я думаю, что у Зеленского был разговор с представителями посольств. У них задача ограничить его сейчас, когда он уже избран, но ещё не президент. Сейчас нужно его загнать в стойло, потом будет очень трудно. Поэтому, я думаю, Порошенко дали гарантии, по крайней мере, на какой-то срок. Возможно, ему дали гарантии до выборов в Верховную Раду.

А с Зеленским, я думаю, уже 100% сторговались, что он не разгоняет Верховную Раду, потому что всем нужна передышка, всем нужно определиться с позицией и, в том числе, американцам, европейцам и всем. Скорее всего, Зеленский согласится с тем, чтобы Раду не разгонять, но тогда и у Порошенко есть время, чтобы подготовиться.

Валентин Филиппов: Ну, я должен сказать, что, пока Алексей Алексеевич Гончаренко, эта слизь белая, не сбежала, значит, у Порошенко все ещё в порядке.

Александр Казаков: Я думаю, эта слизь куда-нибудь соскользнет в ближайшее время, там природа такая. Хотя, думаю, он у всех остальных такое отвращение вызывает, что это как черная метка.

Валентин Филиппов: Кстати, как оцениваете шансы Надежды Савченко? И я ещё хотел спросить – помню, Савченко приезжала, будучи депутатом, приезжала на Донбасс, общалась с Александром Захарченко.

Александр Казаков: Я думаю, что обмен пленными, который уже сегодня объявил Зеленский как приоритетную задачу, и после этого пообещал изменения …

Валентин Филиппов: И уволить Медведчука…

Александр Казаков: Ну, этого он не обещал, говорил про изменения. Я думаю, что Зеленский этим займется сейчас, лично, у него есть на это время. И это, конечно, сразу 1000 очков в плюс, и это будет главная задача, конечно.

Что касается Савченко, то в минский процесс, конечно, её не пустят, потому что ни с какой стороны это никому не выгодно, вообще никому, даже ей. Она съездила к нам на Донбасс с большой пользой для себя, потому что она тогда окончательно убедилась, что в Киеве все тупо врут. Она убедилась своими глазами. Она говорила «Вы мне тут показываете потемкинские деревни». Ей Захарченко говорит «Куда хочешь поехать? Пальцем ткни». «Вот сюда». «Поехали». Там пацаны в окопах, все местные или луганские, из Днепропетровска, из Харькова. Одетые не лучше, чем те, кто на той стороне, тогда были одетые.

Она съездила к военнопленным и поговорила с ними. Её запустили одну поговорить с ними. Она «Слава Украине» им кричала, они кричали «Хероям сала». И она окончательно убедилась, что в Киеве все врут, это было ей полезно, и нам, наверное, отчасти тоже было полезно.

Сейчас я думаю что … выпустили, конечно, Савченко вовремя, потому что она добавила негатива Порошенко. А она никак не относится к Зеленскому – ни электорально, ни политически.

У неё есть шанс, как у дважды мученицы и трижды героя… у неё есть шанс завести в какое-то стойло нациков. Потому что сейчас это то, чем торгуется Аваков, это понятно. Он торгует Билецким. Нацики, которые стояли за СБУ, насколько мне известно… СБУ на Украине сейчас, это структура вполне себе…

Валентин Филиппов: Американская.

Александр Казаков: Во-первых, это структура вполне себе выстроенная, вертикально интегрированная и структура, выполняющая приказы. То есть, если будет другой приказ, они будут его выполнять. Если будет приказ сбросить всех нациков, которые на прикорме, они их тупо сбросят и ещё сами же и посадят. Если будет приказ.

Сейчас, насколько я знаю, конечно, может информация моя и не верна, но СБУ такая вменяемая в этом смысле структура. Просто приказы поступают вести себя так, вот они так себя и ведут.

Надо сменить систему приказов. Если это произойдет. И в этом смысле нацики, которые были прикормлены СБУ по приказу Порошенко, они сейчас неприкаянные, болтаются ни причем и могут создать немерянное количество проблем, потому что оружия там – мама не горюй.

Билецкий – это карта, которую разыгрывает Аваков. И, по большому счету, процент у них есть. Мы же не будем поддаваться на эту фигню, что нацики на выборах получают 0,02%. Мы же знаем, что нацики голосуют не за тех, кого ведут сами, а за Порошенко.

Валентин Филиппов: То есть, 20% нациков мы имеем в стране?

Александр Казаков: Не думаю.

Валентин Филиппов: Ну, они активные, потому и 20% получается

Александр Казаков: Ну, конечно, никаких не 20%, даже не 12, я думаю и даже не 7 и не 8. Мы вот считали ещё с Захарченко, с Ташкентом и остальными ребятами, зная, кто на той стороне стоит, как себя ведут там, что у них в головах в том числе. Мы считали, что вот таких отмороженных нациков на Украине порядка 60-70 тысяч человек.

Валентин Филиппов: Ну, это помещается на одном стадионе.

Александр Казаков: Да, совершенно верно. Они рассеяны по всей стране, где-то их больше, где-то меньше …

Валентин Филиппов: А как их заманить всех на один стадион?

Александр Казаков: А зачем? Если получит приказ, их может перещелкать одно СБУ, а остальные сбегут туда, куда хотели – в Европу. И пусть этот подарок живет у них там. У них там много всякого дерьма плещется.

Валентин Филиппов: Как бы они в Москву не поехали.

Александр Казаков: Могут. Но, насколько опять же мне известно, граница сейчас контролируется российская, включая и линию фронта тоже, и все эти нацики, вот эти десятки тысяч, они все известны наперечет.

Поэтому, если они сюда и потянутся, то прямиком дальше за полярные широты. И совершенно не для того, чтобы нефть добывать.

Поэтому эта проблема есть и Савченко – это как раз тот человек, который может ту часть из них, которые хотят остаться в политике, заманить на определенную полянку, чтобы она была видна, чтобы была на глазах, чтобы они в подполье не сидели. Вполне себе перспективная задача.

Учитывая, что переходный период для Украины будет долгим, на первом этапе надо с ними что-то тоже делать. Если бы мы пошли в наступление в свое время, мы бы их всех просто перестреляли нафиг.

Валентин Филиппов: Вот я до сих пор жалею, что так не произошло.

Александр Казаков: А они их всех перестрелять не могут. Могут одно-двух шлепнуть показательно, как Сашко Билого в свое время. Дать знак остальным: «Ведите себя прилично. Вот вам дорожка, можете по ней идти. Шаг вправо, шаг влево – со всеми вытекающими». И эту дорожку им как раз может Савченко обеспечить. Они ей могут поверить, ведь она же действительно сумасшедшая нацистка. То, что она приезжала в Донецк, этого не отменяет.

Валентин Филиппов: Да, конечно. Ну, хорошо, спасибо за ваши оценки. Мне очень хочется, чтобы в России слышали.

Александр Казаков: Ситуация уже изменилась. Россия в кои-то веки сделала это заранее, а не постфактум. Объявила новую позицию до второго тура. И сейчас за счет этого у Москвы есть время, чтобы просто ждать.

Сейчас торопиться некуда, потому что санкции по нефтянке и заявления, сделанные накануне второго тура, они дали сейчас Москве время. Очень хорошо. Будем сидеть и ждать, смотреть, слушать, читать, следить внимательно.

Потому что, ещё раз говорю: с появлением другого человека, неважно какого, не повязанного кровью, шансы есть, окна возможностей есть. Какие они будут? Вот будем смотреть

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Я надеюсь, что Владимир Александрович Зеленский будет знать, что мы за ним следим.

Александр Казаков: Да, пусть знает.