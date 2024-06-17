«Пустая шелуха» – в Киеве подвели итоги саммита в Швейцарии

Вадим Москаленко.  
17.06.2024 22:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Организованная в Швейцарии встреча закончилась пустыми словами о необходимости мира, не имеющими серьёзного содержания. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прошла эта встреча, которая даже непонятно, что обсуждал. Ну, какие-то положения о каком-то мире. О чьём мире? Вроде как для Украины, вроде как с Российской Федерацией.

Такое впечатление, какая-то формула, слова какие-то, совершенно ничего не содержащие. Вот это первый вывод я могу сделать. По сути, тавтология, масло масляное, а содержания нет, просто шелуха», – сказал Соскин.

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Организованная в Швейцарии встреча закончилась пустыми словами о необходимости мира, не имеющими серьёзного содержания....



«То есть, собрались в хорошем таком, очень классном месте руководители, и не только руководители определенного количества стран, чтобы поговорить. Поговорить, пообщаться, порешать какие-то свои вопросы. Но собрались типа под вот эту формулу Зеленского.

Но есть и Вашингтонский обком, Лондонский обком, Брюссельский, без которого, если они хотя бы глазом не моргнули или не сказали, ни Зеленский, ни Ермак, ни Кулеба, вообще никто даже шагу ступить не может», – подытожил эксперт.

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