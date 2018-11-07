«Пустота и деградация»: Во что превратился харьковский ж/д вокзал

07.11.2018, Харьков, Владимир Гладков

Нынешнее состояние некогда оживлённого харьковского железнодорожного вокзала ярко иллюстрирует то, во что превращается Украина после майдана.

Соответствующий видеоролик с комментарием на своей странице в «Facebook» опубликовал харьковский активист, экс-депутат горсовета Андрей Лесик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Харьковский ж/д Южный (Центральный) вокзал: людей нет, поездов нет, работает один магазин и один киоск. Некогда узнаваемое место в центре Харьковского вокзала с большим самоваром уже не работает. Это Европа?! У продавца в магазине, что на видео, спросил, а почему всё не работает? Ответ: поездов нет, людей нет, все закрыто, и так каждый спрашивает. Вокзал запущен, все грязное. Ошибка всё то, что происходит последние 4,5 года», – написал Лесик.

«Пустота и деградация», – комментирует невесёлую картину харьковчанин на видео.