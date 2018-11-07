//exit;
07.11.2018, Харьков, Владимир Гладков
 
Транспорт, Украина, Харьков
Просмотров:

«Пустота и деградация»: Во что превратился харьковский ж/д вокзал

Нынешнее состояние некогда оживлённого харьковского железнодорожного вокзала ярко иллюстрирует то, во что превращается Украина после майдана.

Соответствующий видеоролик с комментарием на своей странице в «Facebook» опубликовал харьковский активист, экс-депутат горсовета Андрей Лесик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Харьковский ж/д Южный (Центральный) вокзал: людей нет, поездов нет, работает один магазин и один киоск. Некогда узнаваемое место в центре Харьковского вокзала с большим самоваром уже не работает. Это Европа?! У продавца в магазине, что на видео, спросил, а почему всё не работает? Ответ: поездов нет, людей нет, все закрыто, и так каждый спрашивает. Вокзал запущен, все грязное. Ошибка всё то, что происходит последние 4,5 года», – написал Лесик.

«Пустота и деградация», – комментирует невесёлую картину харьковчанин на видео.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть