«Пустые города врагу проще будет захватить» – Зеленский об эвакуации Киева

19.12.2022  03:43 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Киев, Украина


Киевлянам власти обязательно будут помогать выехать из города, однако надо не забывать, что для ВСУ теряет всякий смысл оборонять города без живого щита из мирных жителей.

На такой вывод наводит заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью французскому телеканалу «LCI», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевлянам власти обязательно будут помогать выехать из города, однако надо не забывать, что для...

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«Вы будете удерживать Киев, чего бы это ни стоило? Киев не будет эвакуирован?» – спросил журналист.

«Мы будем держаться. У нас рабства нет, у нас демократическое общество. Когда люди хотят ухать, им нужно уехать, они могут себе это позволить, и это нормально. Каждый человек, защищая государство, защищает себя. Семья – это также часть государства. Разные примеры бывают, иногда людям необходимо уехать, государство должно дать коридор и возможности для эвакуации.

Но хочу сказать точно, что если город будет пустой, его очень просто захватить, вот и всё. Это примеры и исторические, и примеры нашего государства», – рассказал Зеленский.

Ранее украинский политолог приходил к похожей мысли, что опустевшие после эвакуации города Украины сразу же займут русские ДРГ.

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