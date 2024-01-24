Пустые окопы: демография закроет вопрос мобилизации на Украине – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина находится на грани исчерпания своего демографического потенциала – еще немного и воевать в стране будет некому, кроме наемников.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сейчас это колоссальная демографическая яма. То есть, не то, что мы сможем свой людской потенциал предлагать – мы наоборот, можем дойти до такой ситуации, когда будем привлекать наемников из других стран, которым – платить деньги, чтобы они воевали… Мобилизационный потенциал Украины на грани исчерпания, он уже на исходе, уже нет практически демографического потенциала для того, чтобы формировать. Если средний возраст 45-50 лет, а если посмотреть на нашу демографическую пирамиду, то основание ее очень узкое. Допустим, в арабских странах это почти треугольник, когда основание в виде молодежи, основная часть населения – это молодежь до 35 лет. А у нас это фактически своеобразный ромб. Он широкий в среднем возрасте, узкий на вершине, потому что продолжительность жизни небольшая, но он и узкий в основании, потому что рождаемости нет», – заключил Кущ.