Пустые угрозы Трампа: для РФ торговля с Западом перестала быть критически важной

Президент США Дональд Трамп напрасно рассчитывает заставить Россию смягчить позиции, обещая восстановить экономические отношения.

Об этом в эфире видеоблога заявил отставного подполковника ВВС США Дэниела Дэвиса заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«России не нужны дополнительные рабочие места, у них их и так много, особенно учитывая национальные проекты. Так что он [Трамп] не знает, о чем говорит. Единственное, что Россия может предложить США, это снять санкции. Но США и Европа не собираются этого делать. В этом случае американские компании не будут участвовать, а европейские не вернутся… Полное импортозамещение – вот, что произошло.

Приведу пример. «Сименс» не хотел делиться с Россией своими мощными турбинами. И знаете, что? Через 5 лет русские создали свои собственные турбины мощностью более 100 мегаватт, которые работают. То же самое касается гражданской авиации. Соединенные Штаты фактически саботировали проект российских композитных материалов для МС-21, но русские создали свою собственную промышленность по производству композитных материалов с нуля. Вот, что произошло», – заявил Мартьянов.