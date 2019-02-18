18.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинцев больше не пугает война на Донбассе – на первом месте у них стоят вопросы социального характера.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, вопросы войны заместили проблемы социального характера.

«Какие из проблем являются наиболее важными для вас. Можно было давать до трех ответов. Мы видим, что на сегодняшний день главными проблемами, которые стоят перед нашими гражданами, выступают проблемы социального характера. То есть рост цен на основные товары, инфляция. Второе – высокие тарифы на коммунальные услуги. Почти половина респондентов акцентировали внимание именно на этих проблемах. На третьем месте проблема военного конфликта на востоке страны”, – сказал политолог.

При этом он обратил внимание, что еще год назад проблема войны на Донбассе была первой, а далее шла проблема безработицы и только потом шли проблемы тарифов, цен.

“Теперь мы видим, как ситуация изменилась. На первый план вышли проблемы банального выживания граждан», – заявил Бондаренко.