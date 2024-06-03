Путь домой: чехи начали культурно выпроваживать украинских беженцев обратно.

Сергей Чижов.  
03.06.2024 12:14
  (Мск) , Москва
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беженцы, Дзен, Общество, Политика, Украина, Чехия


Как сообщает Radio Prague International, в Чехии начал работу пилотный проект местного МВД по содействию возвращению домой украинских беженцев, проживающих в этой стране со статусом временной защиты. Необходимое условие: согласие самих украинцев и их решимость вернуться.

Сообщается, что проект  рассчитан на несколько сотен человек и изначально будет действовать с мая по ноябрь 2024 года.

Как сообщает Radio Prague International, в Чехии начал работу пилотный проект местного МВД по...

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В рамках программы украинцы, которые решают возвращаться, могут получить компенсацию стоимости билета на автобус, а лица, которые не могут передвигаться общественным транспортом и нуждаются в спецтранспорте – специализированную перевозку.

Предусмотрена компенсация за 400 автобусных билетов и перевозки спецтранспортом для максимум 30 пациентов. В то же время, в качестве своего рода «кнута» с 1 сентября Чехия меняет условия предоставления бесплатного жилья для украинских беженцев: всего на 90 дней, а дальше нужно будет платить.

Сообщается, что эту программу правительство Чехии одобрило еще в середине мая, на нее выделили 5,5 млн чешских крон.

По состоянию на апрель, по данным чешского МВД, в Чехии проживало около 339 тысяч украинцев с временной защитой. Комитет ПАСЕ по вопросам миграции решил включить в свой будущий доклад рекомендацию по выплате денег для поддержки возвращения домой украинцам, которые уехали за границу из-за войны.

Помимо плюсов для местной экономики пребывание такого количества проблемных иностранцев несет для Чехии осложнение конфликтогенной обстановки. Так, буквально вчера представительница волонтерской организации Prague Maidan сообщиа о нападении в центре Праги на украинских волонтеров. Активистка обвинила в нем россиян.

На попавшем в Сеть видео можно увидеть, как женщина, которую идентифицировали, как россиянку, выбивает телефон у украинцев, также наносят волонтерам удары руками и ногами.

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