Путь от Симферополя до Евпатории проляжет по трассе уровня «Тавриды»

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Новая автомобильная дорога от Симферополя до Евпатории и дальше к поселку Мирный по своей категории равна трассе «Таврида». Автомагистраль идет в обход населенных пунктов и возьмет на себя весь транзитный транспорт.

Об этом сообщил в эфире «Радио Крым» министр транспорта республики Николай Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В июне уже полностью закончатся строительные работы, и планируем приступить к приёмке и вводу в эксплуатацию данного объекта. Это немаловажный объект на территории Республики Крым, один из съездов с «Тавриды», которые построены в рамках исполнения поручения президента РФ. В целом, с учётом развязок, это более 100 км новых автомобильных дорог. Если мы возьмём прямой ход от Симферополя до Евпатории – это 83 км. Соответственно, транзитный трафик будет идти непосредственно от Симферополя на Евпаторию спокойного, и с большей вероятностью выберет всё-таки для себя проезд по данному участку. Планируем, что до июля, до начала высокого курортного сезона там будет открыто рабочее движение. То есть будут действовать определённые ограничения по скорости движения, а после ввода объекта в эксплуатацию нормативный скоростной режим там будет установлен в 90 км/ч», – отметил он.

«Напомню, это четырехполосная дорога первой «В» категории, как автомобильная дорога «Таврида». Она также проходит в обход населённых пунктов, и можно беспрепятственно и быстро добраться к дорогам местного значения, ко всем пересекающим автомобильным дорогам, межмуниципальным и региональным. Данную трассу с ними связывают безопасные съезды, либо путепроводы, и на любом из участков можно выехать к необходимой точке на территории Сакского района или Симферопольского района. И, непосредственно, в горд Евпатория», – заключил министр.