Путь Порошенко в тюрьму стал на шаг короче

07.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) во вторник избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как сообщает пресс-служба суда, Танасевич была избрана путем тайного голосования и получила 23 голоса судей. Это утверждено протоколом и решением собрания судей об избрании главы ВАКС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Второго кандидата — поддерживавшуюся администрацией Петра Порошенко судью Ольгу Саландяк — поддержали 10 судей.

Танасевич — кандидат юридических наук. С 2012 года работала судьей в Печенежском районном суде Харьковской области. Замужем, семья воспитывает сына Серафима.

Собрание судей ВАКС во вторник изначально не смогло избрать главу суда при первом и повторном голосовании, поэтому процедура выдвижения и голосования была повторена.

Закон о Высшем антикоррупционном суде Верховная рада приняла в июне 2018 года. Его создание являлось одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитовани. В законе указано, что суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления документа в силу. Под его юрисдикцию подпадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенные должностными лицами, при условии что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс.

Украинский юрист, экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов положительно оценил избрание главы ВАКС.

“В сегодняшнем избрании главы Высшего антикоррупционного суда Украины есть две неплохие новости. Во-первых, кандидат от Порошенко на выборах проиграл, а во-вторых, новый председатель суда не имеет ничего общего с Майданом, активистами и остальным ширпотребом. Если заменить Генерального и антикоррупционного прокуроров, путь Порошенко в тюрьму стал сегодня на один шаг короче”, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сегодня Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГПУ, куда его вызвали по делу о коррупции в его ближайшем окружении.