Путь в Думу под угрозой: Навальная скрывает свой гражданский статус в ФРГ

26.02.2021, Москва, Елена Острякова

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев опубликовал сегодня документ, который якобы является немецким паспортом жены блогера-уголовника Алексея Навального – Юлии.

Спустя несколько часов Лебедев признал, что фото является фейком, однако его провокация дала повод для обсуждения странной поездки Юлии Навальной в Германию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Она отказалась от возможности пообщаться с мужем во время процесса по делу о клевете на ветерана. Сейчас Навальный этапирован к месту отбытия наказания, но куда неизвестно, поэтому вернувшаяся из поездки Юлия его какое-то время не увидит.

Другая странность поездки в Германию заключается в том, что Навальную вообще пустили в страну, находящуюся в режиме локдауна.

«Запрашиваем и получаем возможные варианты вылета. Для обычного человека таковых попросту нет! Только усилия государства (Германии) могут позволить въезд обычного человека. Ну или специальное решение Федеральной разведывательной службы. Есть также вариант долгосрочной визы «D», – написал в своем телеграм-канале доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Писатель и блогер Илиас Меркури уверен, что какой-то статус у Навальной в Германии есть.

«Предлагаю уйти от обсуждения, настоящий это документ или нет – ведь нет дыма без огня. Кроме статуса гражданина ФРГ, может быть и статус переселенца/беженца либо иной, позволяющий Навальной свободно передвигаться и проживать на территории ФРГ. Мы знаем, что страна закрыта даже для соседей по ЕС, а тут гражданка России путешествует спокойно, будто по Подмосковью. Она, очевидно, имеет некий статус на территории ФРГ, а это означает, что дорога к выборам в ГД РФ для неё закрыта», – написал Меркури.

Отметим, что поездка Навальной сопровождалась странностями. Во Франкфурте она не вышла из аэропорта вместе с другими пассажирами рейса, журналисты ее так и не дождались. Вернувшись в Москву она наотрез отказалась общаться с журналистами, которые расспрашивали ее о поездке.