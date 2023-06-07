«Путь в НАТО – это война на выживание» – Портников

Пока Украину не принимают в НАТО из-за продолжающихся боевых действий, Россия не прекратит их проведение на территории этой страны.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Президент Украины говорит, что он не посетит Вильнюс, если в Вильнюсе будет чёткий сигнал, что Украина будет принята в НАТО, но после войны. Я считаю, что это достаточно чёткая позиция, потому что НАТО должно давать Украине сигналы, что Украина станет членом НАТО, и я думаю, что в Вильнюсе мы можем не дождаться такого сигнала. Дай бог, чтобы мы его дождались в следующем саммите в Вашингтоне. Но вместе с тем я считаю, что сама эта формула – это формула долгой войны. Когда руководство стран-членов НАТО говорит, что Украина может быть принята в НАТО только после окончания войны, это очевидный сигнал президенту РФ Путину не заканчивать эту войну и, по крайней мере, не подписывать никаких политических соглашений, которые могли бы означать, что война закончилась. В интересах РФ, если бы она в действительности хотела бы в будущем оккупировать всю Украину и присоединить её к России, продолжать войну столько, сколько это будет нужно, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО», – сказал Портников.

Он подчеркнул, что не хочет проверять, хватит ли у России сил для такого марафона.

«Возникает вопрос, хватит ли у России ресурсов, не надорвётся ли РФ под грузом тех проблем, которые появятся, если война будет продолжаться десятилетия. Однако я абсолютно не хочу это проверять. Потому что очевидно, что война на десятилетия – это серьёзный груз и для украинского государства, для её экономики, демографии и вообще для вопросов её выживания. Именно поэтому я абсолютно уверен, что гарантии безопасности для Украины, если мы хотим, чтобы украинское государство осталось на политической карте Европы, а чтобы на её месте не возникло новых областей РФ, заключается в предоставлении гарантий безопасности не послезавтра, а вчера!» – заявил пропагандист.