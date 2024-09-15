«Путь в никуда» – киевский русофоб о «мирном плане» Зеленского

Вадим Москаленко.  
15.09.2024 13:11
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Секретный «мирный план» Зеленского обречён на провал, потому что украинский народ не согласится на прекращение войны. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политтехнолог-русофоб Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Секретный «мирный план» Зеленского обречён на провал, потому что украинский народ не согласится на...

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«Мирный план Зеленского – это абсолютно эфемерная несуществующая вещь. Мирный план это только тогда, когда у вас есть жесткие аргументы. Назовите мне аргументы Зеленского. Ни один аргумент Зеленского не работает для Путина.

Поэтому в лучшем случае этот мирный план будет на условиях Путина. А он их уже довольно публиковал. В отличие от Зеленского, который говорит «мирный план, но он секретный, я вам его не расскажу». Мне кажется, мирный план надо согласовывать с украинским народом, который воюет, а не с Байденом, который лежит на пляже где-то в Калифорнии», – сказал политтехнолог.

«А Путин озвучивал свои условия. Первое – уход со всех территорий, которые они обозначили как территории, которые вошли новыми территориями по Конституции в юрисдикцию России. Мы готовы к этому? Мы должны будем отдать им Херсон, Запорожье. Мы должны будем полностью выйти за пределы административных границ Донецкой области.

Более того, мы должны начать разоружаться, создать еще за счет своей территории буферную зону, демилитаризованную. Всё это требования Путина. Я думаю, что, даже если на это согласится Зеленский, на это не согласится украинский народ. И поэтому это все бесперспективно обсуждать. Это тупик. Это путь в никуда», – подчеркнул Гайдай.

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