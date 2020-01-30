Путь в Ростов отрезан: Лукашенко могут «прихлопнуть в его же собственной резиденции»

30.01.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Александр Лукашенко ведет Белоруссию на Запад и уже не сможет изменить этот курс, который станет для него фатальным.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Лукашенко будет постепенно наступать России на хвост все больнее и больнее. Вопрос только в том, в какой момент Лукашенко окажется ненужным прозападным силам в Белоруссии, и его приведут к той же позиции, в которой оказался Янукович, когда пророссийские силы были не готовы его защищать, а у прозападных были свои более адекватные политики. В этот момент его попросят на выход или прихлопнут в собственной резиденции», – сказал Ищенко.

Он полагает, что Лукашенко готовился к развороту во внешней политике много лет.

«После всего того, что он назаявлял, у него пути назад нет. Он готовил базу для этих заявлений лет 10, а то и больше. У него изменен государственный аппарат. Там работает большое количество сторонников европейской интеграции. Никто ему не позволит резко развернуться.

Теперь для того, чтобы выйти на возможность налаживания конструктивных отношений с Россией ему нужно долго в обратную сторону менять свой государственный аппарат. Но я боюсь, что, скорее, государственный аппарат поменяет Лукашенко. Не думаю, что он контролирует государственные структуры в Белоруссии так, как думает», – заключил Ищенко.