05.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, нацизм, Общество, Одесса, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, США, Украина
Просмотров:

Путчисты получили отмашку из-за границы на убийства в Одессе 2 мая и на кровавое АТО – украинский эксперт


Пришедшие к власти в результате Майдана путчисты сознательно и без всякой боязни пошли на убийства в Одессе 2 мая 2014 года и начали незаконное АТО.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нужно было показать другим регионам, что новая власть готова на все – на массовые жертвы, на сожжения, на расстрелы, и на убийства, на все на что угодно.

Не могло это пройти без них, все свидетели говорят о том, что в этом были задействованы местные спецслужбы, что полицейские это знали. Зачем туда приезжал Парубий – прямо накануне этого происходившего, причем не просто так, не с пустыми руками.

Все это было настолько заангажировано, настолько очевидно, что это нужно было им. Им нужно было запугать регионы. Ведь понимаете легитимность их тогда была под сомнением у многих, многие регионы говорили: подождите, а я за вас не голосовал, а я не видел Турчинова, его президентом и не избирал, и не хочу чтоб так было, ну и так далее.

Многие так думали. Но когда начали лить кровь, когда начали убивать людей, когда люди начали пропадать или вешаться, стреляться, непонятно почему или еще что-то, и это пошло по другим регионам, оно сработало.

Почему было развязано АТО, как можно было использовать войска, когда Конституция не разрешала? Законно тогда не разрешалось это делать, но им надо было это делать. Они это сделали, и, кстати говоря, их адвокаты из посольства одной большой страны говорили им: «да все нормально, не ссыте, все будет хорошо», – сказал Максим Гольдарб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть