Путчисты получили отмашку из-за границы на убийства в Одессе 2 мая и на кровавое АТО – украинский эксперт

05.05.2020, Киев, Игорь Петров

Пришедшие к власти в результате Майдана путчисты сознательно и без всякой боязни пошли на убийства в Одессе 2 мая 2014 года и начали незаконное АТО.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно было показать другим регионам, что новая власть готова на все – на массовые жертвы, на сожжения, на расстрелы, и на убийства, на все на что угодно.

Не могло это пройти без них, все свидетели говорят о том, что в этом были задействованы местные спецслужбы, что полицейские это знали. Зачем туда приезжал Парубий – прямо накануне этого происходившего, причем не просто так, не с пустыми руками.

Все это было настолько заангажировано, настолько очевидно, что это нужно было им. Им нужно было запугать регионы. Ведь понимаете легитимность их тогда была под сомнением у многих, многие регионы говорили: подождите, а я за вас не голосовал, а я не видел Турчинова, его президентом и не избирал, и не хочу чтоб так было, ну и так далее.

Многие так думали. Но когда начали лить кровь, когда начали убивать людей, когда люди начали пропадать или вешаться, стреляться, непонятно почему или еще что-то, и это пошло по другим регионам, оно сработало.

Почему было развязано АТО, как можно было использовать войска, когда Конституция не разрешала? Законно тогда не разрешалось это делать, но им надо было это делать. Они это сделали, и, кстати говоря, их адвокаты из посольства одной большой страны говорили им: «да все нормально, не ссыте, все будет хорошо», – сказал Максим Гольдарб.