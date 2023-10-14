Путем Израиля. В Косово начали строить албанские поселения в сербских анклавах

Алексей Топоров.  
14.10.2023 22:25
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Сербия


В крупнейшем северном сербском анклаве Косово Северная (Косовская) Митровица сепаратистский режим Приштины начал строительство домов для албанцев.

Об этом сообщает Teve 1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В крупнейшем северном сербском анклаве Косово Северная (Косовская) Митровица сепаратистский режим Приштины начал строительство...

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По информации косовского албаноязычного телеканала, строительство домов для албанцев на территории некогда самого большого сербского анклава на севере Косово – в Косовской (Северной) Митровице, началось под предлогом восстановления домов албанского меньшинства, пострадавших во время событий 1998 – 1999 годов. Решение об этом так называемое «правительство Косово» – орган исполнительной власти албанских сепаратистов, приняло в конце сентября этого года.

Согласно плану несколько ветхих албанских домов, якобы пострадавших в конце 90-х, чьи хозяева теперь живут в албанской части Косовской (Южной) Митровицы будут полностью снесены, а взамен их возведут абсолютно новые. При этом, по словам заместителя «председателя» муниципалитета Северной Митровицы (избран около 4% голосов местных жителей, после того как режим Альбина Курти сместил всех сербских руководителей сербских муниципалитетов Косово) Скендера Садику только возведения домов будет недостаточно. Ожидается, что будет приведена в порядок и прилегающая к ним дорожная инфраструктура.

Таким образом Приштина намерена идти путем Тель-Авива, который десятилетиями практиковал строительство еврейских поселений на палестинских территориях, постепенно отбирая у местных жителей земли и выдавливая их оттуда.

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