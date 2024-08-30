Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв отправился в США, чтобы просить американцев «не ставить палки в колёса Банковой» и разрешить создать на оккупированных ВСУ территориях «курскую народную республику».

Об этом он рассказал на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курщина – это прекрасный пример того, где мы можем начать, создать политическую альтернативу для того, чтобы распространять её потом на другие регионы России. Почему Америка? Как всегда, кто давит на тормоза – это Вашингтон, он давит на Банковую с таким отношением, что это для переговоров, это буферная зона… Но наоборот, даже если Путин хотел до этого, сейчас он не будет вести никаких переговоров, пока не решит курский вопрос. А если, не дай бог, этот вопрос решится (я в это не верю, я верю в то, что украинская армия будет держать контроль над этими территориями), то тогда Украина попадёт в намного худшую позицию, чем она была до захода на территорию Курской области», – рассуждал Пономарёв.

«Потому что это будет выглядеть как определённое поражение, и они будут говорить – вот, смотрите, вы ничего не можете, и наша позиция ухудшится. То есть сейчас мы не приблизились к переговорам, а наоборот, но в США отношение другое, и это очень мешает нашему движению вперёд», – добавил власовец.