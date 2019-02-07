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07.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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«Пути назад нет!» – Зеленский заигрался в технического кандидата

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский, выдвигаясь как техническая фигура, неожиданно получил такой рейтинг, что ему остаётся только идти до конца.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Александр Шерин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шоу Зеленского, которое является его основным источником доходов, не позволяет ему делать какие-то шаги для снятия своей кандидатуры, потому что многие сразу поймут, что он хотел быть техническим кандидатом – а тут вдруг вышел на первое место и перестает быть президентом Украины. Соответственно, от него начнут отворачиваться, и все перестанут приходить на его концерты. Поэтому его задача такова, что ему надо идти только до конца.

Если он с кем-то выходит во второй тур, то у тех, кто был раньше на майдане, будет больше антирейтинг. Это связано с тем, что жители Украины от политиканства уже устали, а Зеленский положительный персонаж и актер», – подчеркнул Шерин.

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