Путин: 9 мая будет воздушный парад и салют

28.04.2020, Москва, Михаил Рябов

Взамен перенесенного из-за карантина на более поздний срок парада в честь Дня Победы 9 мая пройдёт демонстрация новейшей боевой авиатехники, сообщил президент Владимир Путин.

«9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдёт авиационная техника, современные боевые самолёты и вертолёты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдём возможность сказать им самые тёплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о её событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споём «День Победы», «Катюшу», «Землянку» – песни, которые любим и знаем наизусть.

А всё, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведём и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».

Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И, прежде всего, вдвойне, для наших ветеранов», – пообещал глава государства.