Путин абсолютно правомерно поднял вопрос о спорных территориях – украинский эксперт

22.06.2020, Киев, Игорь Петров

Украина после вступления в состав СССР получила огромные территории, принадлежность которых можно оспаривать, если руководствоваться законом о порядке выхода союзной республики из состава СССР.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о российских исторических территориях, доставшихся союзным республикам.

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«С точки зрения закона о порядке выхода союзной республики из состава СССР, который, кстати, до сих пор является частью законодательного поля Украины, то в словах Путина есть определенная логика. Потому что этот закон предусматривает пятилетний период после выхода, в течение которого должны быть урегулированы, в том числе, и территориальные вопросы.

В этом законе оговорено, что в этот период надо урегулировать статус территорий, которые вошли в состав республики после ее вхождения в СССР. Украина вошла в состав СССР в 1922 году, после этого к ней были присоединены обширные территории, в том числе Крым.

Если смотреть вопрос шире рамок СССР, то абсолютно все советские республики были основаны на территориях, которые в тот или иной период вошли в состав Российской империи. Весь мир воспринимал как часть России Курляндию, Лифляндию, Малороссию, Белую Русь и пр.

Стоит вспомнить, что Украина при Порошенко приняла закон о декоммунизации. Мы рвем со всем советским прошлым. Замечательно. Только советское прошлое – это еще и территории, которые стали Украиной в советское время, причем очень большие.

Потом мы начали говорить, что мы рвем и с имперским, т.е. «колониальным» прошлым. Давайте тогда вспомним, какими территориями Богдан Хмельницкий входил в состав России. Это были части Черкасской, Киевской и Полтавский областей.

Та же Слобожанина к тому времени уже находилась в России, туда бежали крестьяне с правого берега, они бежали под защиту русского царя. Давайте вспомним распределение территорий в Российской империи накануне революции, когда граница Екатеринославской губернии проходила по реке Кальмиус, которая разделяет Донецк и Мариуполь. На восток от реки была область Войска Донского.

В общем, разбираться, кому принадлежали территории можно долго. И этот ящик пандоры открыл не Путин. Об этом начали говорить еще в 2015-2016 годах в Украине», – напомнил Александр Семченко.