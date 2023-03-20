Путин: Агентура Запада пытается раскачать Россию изнутри

Елена Острякова.  
20.03.2023 17:35
  (Мск) , Москва
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Беспорядки, Дзен, Запад, Россия


Россия прекрасно осведомлена о намерении Запада раскачать российское общество изнутри.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на расширенном заседании коллегии МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия прекрасно осведомлена о намерении Запада раскачать российское общество изнутри. Об этом президент РФ...

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«Безусловно, жестко надо пресекать любые попытки противника и их агентуры на территории нашей страны «раскачать» наше общество. Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника. Это очевидная вещь. Это ясно из характера действий, это ясно из оперативных источников. Мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи, – «раскачать» общество изнутри», – сказал Путин.

Он выразил уверенность в том, что Западу не удастся разрушить российскую экономику.

«Ничего не получилось, ничего и не получится. Но успокаиваться ни в коем случае нельзя. Понимаем, что все, что делается против нас, было рассчитано, прежде всего, на быстрый результат. Но не в последнюю очередь те, кто работает против нас, рассчитывают и на среднесрочную перспективу.

И здесь есть определенные проблемы, связанные с поставкой комплектующих в высокотехнологичных отраслях, связанные с отключением от коопераций и так далее, с цепочками логистического характера. Все это есть, мы это видим. Думаю, что и здесь у них ничего не получится», – резюмировал президент РФ.

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