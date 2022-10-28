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Владимир Путин анонсировал реформы в армии, исходя из опыта СВО. Президент на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу поручил подготовить предложения по изменениям, отдельно упомянув Сухопутные войска. Ранее военкоры неоднократно указывали, что спецоперация продемонстрировала необходимость увеличения численности этого рода войск.

«Исходя из опыта проведения специальной военной операции, нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных Сил, включая Сухопутные войска. Прошу вас и в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой задачей, и на экспертном уровне обсудить все вопросы с тем, чтобы у нас были подготовлены и в короткие сроки приняты все необходимые решения, с тем, чтобы они сочетались и с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса», – сказал Путин.

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Он уточнил, что ждет от Шойгу предложения «в декабре на ежегодной коллегии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом Путин заявил, что «современные виды оружия, в том числе большой дальности и высокоточное оружие» российской армии «в условиях боевых действий показывает себя с самой лучшей стороны».