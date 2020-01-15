Путин анонсирует серьезный рост социальных выплат

15.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Находящаяся под западными санкциями Российская Федерация, чью экономику пять лет назад президент США Барак Обама объявил «разорванной в клочья», значительно увеличивает поддержку социальных программ.

Так, выступая на сегодняшнем обращении к Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин анонсировал ряд нововведений для повышения уровня жизни россиян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Например, с этого года будет увеличена сумма выплат на второго и последующих детей, на материнский капитал смогут рассчитывать также родители одного ребенка, государство берет на себя поддержку в выплате части ипотеки молодых семей, а малообеспеченные семьи будут получать ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.

«Часто звучит волнующий для многих людей вопрос – что государство намеренно делать после 31 декабря 21-го года? Мы продлим эту программу и минимум до 31 декабря 26-го года. Такой шаг нужно сделать обязательно. Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые решения… Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме (466 тыс. руб)», – заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что выплаты на второго и последующих детей будут увеличены до 616 тысяч рублей.

«С учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно, можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. руб… Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. То есть, в целом, семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищно проблемы свыше одного миллиона рублей», – сказал глава РФ.

Кроме того, выплаты от государства будут получать малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет в размере 11 тысяч рублей в месяц, а ученики младших классов будут бесплатно получать горячие обеды в школах.

Напомним, в соседней Украине правительство продолжает политику урезания соцстандартов и намерено отвязать размер соцвыплат от прожиточного минимума.

Также в правящей партии «Слуга народа» заявили о намерении проверить всех получателей соцвыплат в стране с целью экономии бюджетных денег.