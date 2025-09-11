«Путин атакует – дай деньги!» – Польша и ЕС вцепились в штаны Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ЕС и Украина постараются максимально использовать эпизод с дронами, залетевшими на территорию Польши, чтобы прекратить контакты президента США Дональда Трампа с Россией.

Об этом либеральный политобозреватель Георгий Бовт заявил в интервью русскоязычному армянскому информационному агентству, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он создает информационную картину военной атаки, которая позволяет, если не перечеркнуть полностью, то свести к минимуму импульс саммита на Аляске. Сейчас европейцы и Украина постараются по максимуму использовать этот инцидент, чтобы перетянуть на свою сторону Трампа и добиться от него жестких действий в отношении России», – сказал Бовт.

В настоящий момент Польша запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за прилетевших дронов и попросила у союзников по НАТО дополнительные системы ПВО.

Депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич считает, что Варшава раздувает скандал вокруг дронов из меркантильных соображений.