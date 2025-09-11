«Путин атакует – дай деньги!» – Польша и ЕС вцепились в штаны Трампа

Елена Острякова.  
11.09.2025 21:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 223
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Украина


ЕС и Украина постараются максимально использовать эпизод с дронами, залетевшими на территорию Польши, чтобы прекратить контакты президента США Дональда Трампа с Россией.

Об этом либеральный политобозреватель Георгий Бовт заявил в интервью русскоязычному армянскому информационному агентству, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он создает информационную картину военной атаки, которая позволяет, если не перечеркнуть полностью, то свести к минимуму импульс саммита на Аляске. Сейчас европейцы и Украина постараются по максимуму использовать этот инцидент, чтобы перетянуть на свою сторону Трампа и добиться от него жестких действий в отношении России», – сказал Бовт.

В настоящий момент Польша запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за прилетевших дронов и попросила у союзников по НАТО дополнительные системы ПВО.

Депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич считает, что Варшава раздувает скандал вокруг дронов из меркантильных соображений.

«Деньги. Совсем недавно стало известно, что Латвия потратила 9 млн долларов на укрепление границы с Белоруссией. Польша хочет еще больше денег. Хочет, чтоб и Брюссель давал, и США. А Трамп что-то не спешит тратить деньги на Европу, в том числе и на Польшу. И вот раздается крик, визг, шоу, крики: «Нас бомбят! Немедленно давайте деньги!», – сказал Гайдукевич в интервью радио «Спутник».

