Путин благословил студента-фронтовика на службу в ФСБ

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Студент Луганского педуниверситета Владислав Олейник, воевавший в народной милиции ЛНР, признался президенту РФ Владимиру Путину, что хочет поступить на службу в ФСБ.

Это произошло сегодня на встрече президента с российскими студентами в МГУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За участие в боевых действиях по освобождению республики и защиту её народа я отмечен командованием медалью «За отвагу». Сегодня я продолжаю двигаться к своей мечте – это работа в ФСБ России», – сказал Владислав.

Он поблагодарил Путина за указ о демобилизации донбасских студентов. Президент тоже поблагодарил луганчанина.

«Думаю, что такие люди, как вы, острее всего и точнее всего понимают необходимость того, что сейчас делает Россия по поддержке наших граждан, проживающих на этих территориях – и в Луганске, и в Донецке, в Донбассе в целом, в Херсоне и в Запорожье. Цель, как я уже много раз говорил, прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить», – сказал Путин.

Он посетовал на то, что Владислав не хочет стать педагогом.

«Слава богу, что вы живы, здоровы, и у вас есть хорошие жизненные перспективы. Конечно, такие люди востребованы и нужны будут и в специальных службах, и в Федеральной службе безопасности, вне всяких сомнений. Жалко только, что вы не хотите посвятить свою жизнь педагогической работе, потому что такие парни нужны в педагогике, нужны в школах, в высших учебных заведениях. Тем не менее, выбор должен быть сделан по зову сердца – только тогда можно рассчитывать на успех и для себя лично, на личностный успех и на успех того дела, которому вы решили посвятить свою жизнь», – сказал Путин.