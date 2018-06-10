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Путин боится навредить Вышинскому
Президент Украины Петр Порошенко заинтересован в урегулировании конфликта на Донбассе хотя бы потому, что сам вчера инициировал разговор с президентом РФ. Об этом Владимир Путин заявил сегодня журналистам в Китае.
«Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, думаю, в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании. Во всяком случае, я на это очень надеюсь», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.
Он сообщил, что обсуждал с Порошенко вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон.
«Обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», – сказал Путин.
Как ранее сообщал «Политнавигатор», главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский арестован на Украине.
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Метки: Владимир Путин, Петр Порошенко
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