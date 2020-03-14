Путин больше не пойдет на выборы – политолог

14.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент России Владимир Путин не пойдет на новый президентский срок, подготовив преемников, а затея с «обнулением» нужна ему для того, чтобы продемонстрировать стране и миру правовой принцип российского государства.

Об этом в эфире Youtube-канала «Первый Казацкий» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не дает гарантий, что Конституционный суд это все («обнуление» президентских сроков Путина – ред.) пропустит, – заявил Белашко. – А вдруг зарубит по заранее достигнутым договоренностям с Кремлем? Чем лишний раз россиянам и мировому сообществу покажут, что Россия-таки правовое государство, неприкосновенных нет, все равны перед законом, эгалитаризм полный, верховенство права и триумф демократии».

По словам киевского политолога, российский политический класс, который сформировался «в чреве олигархата» в конце 90-х – начале 2000-х, заключил неписанный общественный договор с россиянами.

«Народ-богоносец делегирует чрезмерные и обременительные для него свободы, взамен получает безопасность, стабильность и рост благосостояния, – сказал эксперт. – Потом был крымский извод этого договора, когда народ поддержал «царя», продемонстрировавшего всему миру величие этого народа. Сейчас идет речь о том, чтобы эти неформальные договоры «царя» с народом формализовать. Поэтому конституционная реформа, как таковая, безусловно правильна».

Эксперт предположил, что после 1924 года Путин не пойдет на «пятый – шестой и прочие сроки». И не потому что ему не хочется власти, или он от нее устал, или нашел кому ее передать. А просто потому, что каждый человек имеет свой ресурс – не только психологический и физический, но и исторический.

«Путину в его возрасте с его политическим багажом и политическим капиталом уже не надо думать о том, как застолбить себе место в истории, он уже вошел в историю российскую и мировую, вопрос теперь в том, чтобы эту историю закончить на мажорной ноте, – считает Белашко. – Я вспоминаю Черчилля и Де Голля, которые были национальными героями своих стран, но вовремя не ушли.

И Черчилль уходил, преследуемый ухмылками и колкостями, карикатурами, и Де Голль ушел с позором, хотя сейчас этот позор забыли, а его вклад во французскую историю помнят и чтут до сих пор. Но они могли бы не продлевать свои полномочия, а уйти достойно, как ушел от же Дэн Сяопин, который, по сути дела, никуда не уходя, просто ушел за кулисы, продолжил влиять на систему, при этом не принимая на себя бремя ответственности».

Киевский политолог предположил, что в 2024 году Путин свои президентские полномочия закончит, а за четыре года подготовит себе одного или нескольких преемников. После чего будет запущен процесс абсолютно свободных, честных и прозрачных выборов, на которых россияне будут выбирать из двух, трех, четырех преемников, «кто будет следующим «Путиным».