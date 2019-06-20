Путин: Будем стремиться сделать гражданство РФ доступным для Украины

20.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин пообещал максимально облегчить процесс получения российского гражданства для граждан Украины.

Об этом он заявил сегодня во время «Прямой линии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что есть много вопросов от граждан Украины, которые не находятся на территории РФ, а где-то за границей, в том числе и на территории самой Украины. Чтобы получить гражданство России, я с трудом себе представлю, что в нынешних условиях можно просто обратиться в консульство РФ. По любому мы будем стремиться к тому, чтобы либерализовать этот процесс и сделать его максимально доступным для украинцев», – сказал Путин.

Президент РФ пообещал поучаствовать в судьбе многодетной семьи беженцев из Торецка (бывший Дзержинск), которая сейчас проживает в Татарстане.

«Указ от 29 апреля и другие нормативные акты позволят гражданам Украины, находящимся на территории РФ в упрощенном порядке получать российское гражданство. Я посмотрю, как действует на практике норма, которая была принята.

Знаю, что есть проблема, связанная с тем, что от граждан требуют какие-то документы, которые они могут получить только на Украине. Понятно, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли представляется возможным.

Я посмотрю, какие нужно внести коррективы в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить», – сказал Путин.