«Путин будет поднимать ставки»: Климкин пугает всеукраинской заварушкой

04.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Напряженная ситуация в мире создаёт большую вероятность того, что в скором времени конфликт в Донбассе выйдет за пределы региона и распространится по всей Украине.

Об этом в эфире телеканала «Радио свобода» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США с одной стороны, отравление Навального с другой, Белоруссия, встреча Макрона с Тихановской и Меркель с Навальным. Исходя из этого, Путин готовится к большой торговле.

Путин будет поднимать ставки, в том числе и в Донбассе, мы должны быть к этому готовы. Это может быть не только Донбасс – я считаю, что в некоторых сценариях возможность эскалации по отношению к нам достаточно большая.

Я считаю, что возможно всё. Я не хочу никого пугать, не поймите меня так, что я пытаюсь накачивать это эмоционально. Я считаю, что в некоторых сценариях возможность эскалации плюс-минус пятьдесят процентов», – отметил Климкин.