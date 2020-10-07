Путин будет посредником по Белоруссии только в качестве подчинённого Меркель – Тихановская

07.10.2020, Москва, Елена Острякова

Бежавшая Литву и находящаяся под контролем западных спецслужб бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская хочет, чтобы канцлер ФРГ Ангела Меркель стала главным посредником в «диалоге власти и позиции», а президент РФ Владимир Путин просто поучаствовал в процессе.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Берлине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не говорим, что Путин должен решать наши проблемы. Это полностью наша программа, и только белорусы должны решать, как выбраться из этого политического кризиса. Мы хотим пригласить его стать посредником, так же, как и других лидеров, в диалоге между властью и народом.

А что касается мадам канцлер, она сильно вовлечена в происходящее в Беларуси и понимает, что происходит там, она может помочь с решением этой проблемы. Наша главная просьба для нее – быть главным посредником и пригласить другие страны тоже принять участие в организации этих переговоров», – заявила Тихановская.

Она в очередной раз попросила материальной поддержки у Германии.

«Сегодня нам нужна финансовая поддержка и гуманитарная помощь для народа Беларуси. В первую очередь, я говорю про гуманитарный коридор, потому что многие люди находятся в таком состоянии, что им просто необходимо выехать из страны для реабилитации.

Я говорю об упрощении процедуры получения визы в Германию для людей, которым нужно быстро покинуть страну, чтобы избежать давления властей. И, конечно же, финансовая поддержка нужна нашим журналистам, студентам, защитникам прав человека, которые сейчас делают многое для народа Беларуси», – перечислила свои желания оппозиционерка.