Путин будет спешить: Карасев анонсирует скорое наступление ВС РФ

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Россия в ближайшее время может перейти в контрнаступление, чтобы занять как можно больше территорий накануне будущих переговоров.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, если пройти дальше российской армии не удастся, то конфликт будет заморожен по нынешней линии фронта.

«Путин будет спешить. Если Запад начнет или готовиться к дипломатической заморозке и дипломатическому урегулированию, или начнет готовить наступление на 24-й год, Путин сейчас должен действовать быстро, должно быть контрнаступление. Не знаю, когда оно будет – через две недели, через месяц, но оно должно быть по таким раскладам. И там тогда станет понятно. Получится у них это контрнаступление, значит, там, где остановятся, там и будут переговоры. Не получится – переговоры будут по этой линии, которая сейчас», – заявил Карасев.