Путин будет у власти до окончания СВО – Баширов

Владимир Гладков .  
26.06.2023 20:56
  (Мск) , Минск
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российское общество в большинстве своём поддерживает проводимый президентом Владимиром Путиным курс на СВО, а значит, итоги будущих выборов в России предопределены.

Об этом в эфире канала «БелРос» заявил экс-глава ЛНР, политтехнолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское общество в большинстве своём поддерживает проводимый президентом Владимиром Путиным курс на СВО, а...

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Ведущая напомнила гостю студии его же цитату о том, что существует отдельный план по недопущению Путина на выборы.

«Кто создатель этого плана, откуда растут ноги?», – спросила журналистка.

«Это англосаксы. Ничего нового они не придумывают. У них, правда, сейчас осложнена ситуация тем, что нет лидера здесь в России, они все разбежались. Технологии есть, план есть, сценарий есть. Их задача подвергнуть результаты выборов президента России, а я не сомневаюсь, что им останется Путин, подвергнуть сомнениям, что они были проведены не демократически, непрозрачно, и значит нелегитимные. И англосаксы будут склонять определённые государства к тому, чтобы не признать результаты этих выборов.

Это, кстати, такая плюшка, которую скормили Зеленскому, когда он говорит: я не буду разговаривать с президентом Путиным, я буду разговаривать со следующим президентом России. Такая, в общем, глупость даже у него в голове», – отметил он.

«Нет уже оснований, чтобы какая-то значительная группа россиян поверила в это, и все события СВО только доказывают, и это в голове у очень многих сидит, что если Путин это начал, он должен это закончить. Так как мы понимаем, что это не закончится в ближайшие полтора-два года с разной степенью интенсивности военных действий, то, я думаю, что президент получит огромный процент голосов», – рассказал Баширов.

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