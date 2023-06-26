Путин будет у власти до окончания СВО – Баширов

Российское общество в большинстве своём поддерживает проводимый президентом Владимиром Путиным курс на СВО, а значит, итоги будущих выборов в России предопределены.

Об этом в эфире канала «БелРос» заявил экс-глава ЛНР, политтехнолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая напомнила гостю студии его же цитату о том, что существует отдельный план по недопущению Путина на выборы.

«Кто создатель этого плана, откуда растут ноги?», – спросила журналистка.

«Это англосаксы. Ничего нового они не придумывают. У них, правда, сейчас осложнена ситуация тем, что нет лидера здесь в России, они все разбежались. Технологии есть, план есть, сценарий есть. Их задача подвергнуть результаты выборов президента России, а я не сомневаюсь, что им останется Путин, подвергнуть сомнениям, что они были проведены не демократически, непрозрачно, и значит нелегитимные. И англосаксы будут склонять определённые государства к тому, чтобы не признать результаты этих выборов.

Это, кстати, такая плюшка, которую скормили Зеленскому, когда он говорит: я не буду разговаривать с президентом Путиным, я буду разговаривать со следующим президентом России. Такая, в общем, глупость даже у него в голове», – отметил он.