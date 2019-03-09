Путин будет уходить, – Фёдор Лукьянов

09.03.2019, Рига, Владимир Гладков

Владимир Путин не собирается править Россией до глубокой старости, в обозримом будущем он уйдёт из власти, в стране неизбежны перемены, однако вряд ли грозит аналог «оранжевой революции», тем более, что проект Алексея Навального явно идет на спад – впрочем, и помимо него появится немало популистов.

Об этом в эфире радио «Baltkom» заявил российский политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, радикально изменилась международная среда, по сравнению с тем, что было ещё семь лет назад. Во-вторых, конечно, эта система очень сильно персонифицирована, она связана с конкретным человеком, а он, на мой взгляд, становиться Робертом Мугабе не хочет, и сидеть до тех пор, пока ему не исполнится 93. То есть, он действительно будет уходить, а это означает, что система, конечно, изменится», – рассказал Лукьянов.

По его прогнозу, после ухода Путина с поста главы государства в России могут начаться перемены и волнения, но вряд ли они разовьются до уровня «цветных революций».

«Эпоха «оранжевых революций» закончилась. Это очень определённый тип политических процессов… Мир изменился. И вот то, что было в двадцатом веке или ещё даже 15 лет назад – оно не работает.

Применительно к России, это едва ли могло сработать и тогда, а сейчас, тем более. Мне кажется, что, конечно, внешние влияния будут и они неизбежны, поскольку сейчас переплетения внешнего и внутреннего совершенно неразрывны. Но всё будет определяться внутренней динамикой.

Касательно персонально господина Навального, на мой взгляд, это не на тему власти, совершенно другая какая-то технология, наверное, довольно важная и яркая, хотя, на данный момент, начинает уже она как-то немножко увядать. Но, безусловно, будет подъём в России того, что сейчас происходит в Европе и США – так называемый популизм», – резюмировал эксперт.