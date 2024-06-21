Путин: Цели брать Харьков нет, а от ВСУ требуют выбить русских из Волчанска к саммиту НАТО любой ценой

Президент Владимир Путин подтвердил ранее публиковавшуюся военкорами информацию о том, что ВСУ поставлена задача, не считаясь с потерями, выбить российскую армию из Волчанска к границе накануне июльского саммита НАТО.

«Да, нам известно, что главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой – опять, хочу это подчеркнуть, опять любой ценой – выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и выборами в США.

Посмотрим, что будет происходить на самом деле. Но эта команда «любой ценой» – я Вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чём я говорю, – конечно, если она не основана на реалиях, то будет опять очень дорого стоить украинским вооружённым силам. Посмотрим на самом деле, что будет происходить.

В любом случае, как мы понимаем, а я говорил, что у нас нет целей к Харькову подходить и так далее, – это всё-таки тактическое направление, а противник будет пытаться подать это как стратегический успех, если у него что-то получится. Посмотрим, что у него на самом деле будет получаться. Но это уже связано с большими потерями. Думаю, что, скорее всего, в таком ключе ситуация будет развиваться.

Давать какие-то прогнозы очень сложно, потому что всё-таки это боевые действия, это непростая ситуация – там же люди под пулями ходят, потери несут, понимаете?» – цитирует Путина сайт Кремля.