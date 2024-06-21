Путин: Цели брать Харьков нет, а от ВСУ требуют выбить русских из Волчанска к саммиту НАТО любой ценой
Президент Владимир Путин подтвердил ранее публиковавшуюся военкорами информацию о том, что ВСУ поставлена задача, не считаясь с потерями, выбить российскую армию из Волчанска к границе накануне июльского саммита НАТО.
«Да, нам известно, что главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой – опять, хочу это подчеркнуть, опять любой ценой – выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и выборами в США.
Посмотрим, что будет происходить на самом деле. Но эта команда «любой ценой» – я Вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чём я говорю, – конечно, если она не основана на реалиях, то будет опять очень дорого стоить украинским вооружённым силам. Посмотрим на самом деле, что будет происходить.
В любом случае, как мы понимаем, а я говорил, что у нас нет целей к Харькову подходить и так далее, – это всё-таки тактическое направление, а противник будет пытаться подать это как стратегический успех, если у него что-то получится. Посмотрим, что у него на самом деле будет получаться. Но это уже связано с большими потерями. Думаю, что, скорее всего, в таком ключе ситуация будет развиваться.
Давать какие-то прогнозы очень сложно, потому что всё-таки это боевые действия, это непростая ситуация – там же люди под пулями ходят, потери несут, понимаете?» – цитирует Путина сайт Кремля.
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Помогающий бойцам СВО писатель из Санкт-Петербурга Герман Садулаев, обычно скептически оценивающий ситуацию на фронте, публикует такой анализ обстановки на харьковском направлении:
«На харьковском направлении наше наступление остановилось. Мы прошли от границы всего несколько км, что явно недостаточно для формирования «санитарной зоны». Упёрлись в укрепрайоны. Не можем взять Волчанск.
Нижнее небо контролируют дроны ВФУ. Их невероятно много. Невозможно подвести технику и встать в боевые порядки для штурма. Остаётся тактика малых групп пехоты. Снарядов у ВФУ тоже достаточно, помощь от НАТО пришла.
Открытие северного фронта было правильным решением. Но для серьёзного наступления здесь нужна была группировка не в 35 тыс, а в 350 тыс. И не просто с автоматами, а с боевой техникой и артиллерией в соответствующем количестве. Таких резервов у нас нет. Столько техники и артиллерии, даже если набрать солдат, тоже нет.
Нужны, например, новые САУ «Коалиция». И не 10 штук, а 1000. Их нет. Нужна мощная РЭБ. И свои бригады БПЛА.
Пока всего этого нет, будет вязкая позиционная война по всему фронту».
Спасибо!
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