20.12.2018, Москва,  Галина Шершнева
 
Россия, Сюжет дня, Украина, Церковь
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Путин: «Церковный раскол может приобрести кровавый характер»

Уровень вмешательства в церковную жизнь на Украине беспрецедентен для постсоветского пространства.  Об этом сегодня на большой пресс-конференции в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

«То, что происходит с Православием, уму непостижимо — прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. К сожалению, на Украине это сейчас происходит. Создали раскольническую Церковь стамбульского прихода. Не нравится московского — будет стамбульского», – сказал Путин.

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Журналисты отреагировали аплодисментами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил, что Украинская Православная Церковь Московского патриархата она полностью независима. Она самостоятельно избирала иерархов.

«Единственная связь была — духовная. Упоминали на службах Патриарха Московского. А сейчас, посмотрите, какая зависимость наступает от турецкого Патриарха.  Там и назначения, и деньги. Я думаю, это главный побудительный мотив Варфоломея, кроме, конечно, подсказок из Вашингтона. То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев, обсуждал эту тему, это ни в какие ворота не лезет», – сказал Путин.

По его мнению, церковные преобразования на Украине напрямую связаны с предвыборной кампанией в этом государстве и направлены на разрыв связей с Россией.

«Это политическая подоплека. Ничего здесь хорошего нет ни для религиозных свобод в целом. Больше всего беспокоит, что за этим последует передел церковной собственности. Он, по сути, уже идет. Все это может приобрести тяжелый характер, если не кровавый. Не дай Бог до этого дойдет», – сказал Путин.

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