Путин четко разыграл карту. ЕС не готов к затяжной войне – киевский генерал

Из-за слабого ВПК и убитой промышленности Европа не способна долгое время подпитывать войну на Украине.

Об этом в эфире канала «Прямой FM» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Путин чётко разыграл карту, когда на протяжении года, отслеживая возможности ВПК стран Запада, особенно европейских, увидел, что Европа не готова к затяжной войне. Потому что их предприятия не способны в таком количестве выпускать снаряды.

Америка также увеличивает количество выпускаемых для Украины снарядов, но им также не хватает ни времени, ни ресурсов. Они уже строят несколько снарядных заводов, и надеются, что они быстро пойдут в нашу сторону. Но вопрос ленд-лиза заморожен со стороны руководства нашей страны, это также не на пользу нашему государству.

Нам дают боеприпасы, и вообще, всё что нам дают, даёт нам держаться на ногах. Но не даёт нам возможности наносить противнику мощные удары», – возмутился генерал.