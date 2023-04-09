Путин четко разыграл карту. ЕС не готов к затяжной войне – киевский генерал

Вадим Москаленко.  
09.04.2023 21:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Из-за слабого ВПК и убитой промышленности Европа не способна долгое время подпитывать войну на Украине.

Об этом в эфире канала «Прямой FM» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за слабого ВПК и убитой промышленности Европа не способна долгое время подпитывать войну на...

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«Путин чётко разыграл карту, когда на протяжении года, отслеживая возможности ВПК стран Запада, особенно европейских, увидел, что Европа не готова к затяжной войне. Потому что их предприятия не способны в таком количестве выпускать снаряды.

Америка также увеличивает количество выпускаемых для Украины снарядов, но им также не хватает ни времени, ни ресурсов. Они уже строят несколько снарядных заводов, и надеются, что они быстро пойдут в нашу сторону. Но вопрос ленд-лиза заморожен со стороны руководства нашей страны, это также не на пользу нашему государству.

Нам дают боеприпасы, и вообще, всё что нам дают, даёт нам держаться на ногах. Но не даёт нам возможности наносить противнику мощные удары», – возмутился генерал.

Он призвал к поголовной подготовке общества, начиная с детского возраста, к войне с Россией, которая, по его словам, затянется надолго.

«Поэтому задача номер один – решить вопрос по работе ленд-лиза для Украины. И вторая задача – подготовка населения в большом количестве. Потому что ситуация, которую мы сейчас имеем, будет сохраняться ещё долго.

Мы сейчас как Израиль – в окружении врага, и все граждане этой страны должны и умеют защищать. И у нас вопрос, что и мы должны переходить на такие рельсы, что каждый гражданин с детства начинает готовиться к исполнению конституционного долга», – подытожил Кривонос.

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