«Путин чувствует себя победителем»: Запад не должен допустить капитуляции Киева – нацпредатель Касьянов

Елена Острякова.  
13.05.2024 16:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Денацификация, Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин «выглядит победителем» и готов принять капитуляцию Украины.

Об этом экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин «выглядит победителем» и готов принять капитуляцию Украины. Об этом экс-премьер...

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«Путину нужен мир как можно быстрее. Он уже выглядит победителем – со всеми оккупированными территориями. Мир – в этих зонах, которые уже оккупированы. Поэтому он и поддавливает и приглашает к переговорам для того, чтобы фактическая капитуляция Украины с учетом реалий наступила как можно быстрее», – рассуждал Касьянов.

Сам он не хочет такого развития событий и надеется на эскалацию со стороны Запада вплоть до ввода войск НАТО на Украину. Иноагент допускает, что такое решение будет принято на летнем саммите Альянса.

«Если Украина согласится на какую-то частичную капитуляцию, то есть на мир, то война закончится в этом году. Этого бы желал Путин, это для него победа. Но если сейчас Запад примет принципиальное решение и удвоит помощь, то новая волна энтузиазма в Украине точно взойдет. И тогда еще год потребуется, чтобы она значительную часть территорий освободила», – бредил Касьянов.

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