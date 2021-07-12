12.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент России Владимир Путин дает украинскому руководству последний шанс одуматься и прекратить свою нынешнюю политику на ущемление прав русскоязычных и уничтожение Донбасса. Именно на это рассчитан его посыл в новой статье по украинской теме, которая была опубликована на сайте Кремля.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко.

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«Эту статью нужно рассматривать не как угрозу, не как предупреждение, а как результат исследований в части формирования государства, которое сегодня называется Украина и того, каким образом она прирастала землями, и благодаря чему вообще состоялась Украина в тех географических и политических размерах, в которых она сегодня есть. Это, скорее всего, приглашение к диалогу – логическое и историческое обоснование того, что украинскому политикуму нужно определиться, что им в руки попало, и чем они могут распоряжаться. Это можно рассматривать как соломинку для утопающего, чтобы, если есть разум в голове, попытаться сохранить то, что есть. Но, по сути, когда были сказаны слова, что Донбасс и не нужен им, это говорит именно о том, что с Донбассом в историческом понимании и для Украины, и для России все очевидно. Дело за временем и историческими решениями. Я думаю, эта статья появилась своевременно, она очень грамотно и хорошо написана – это приглашение к рассуждениями. А как воспользуется украинская сторона этим материалом – мы посмотрим в ближайшее время», – заявил Колесниченко.