Путин дал Лукашенко ночь на раздумье

24.02.2021, Минск, Артем Агафонов

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи завершился. Вечером 23 февраля белорусский «Борт №1» покинул сочинский аэродром с главным пассажиром на борту.

Об итогах этого визита официально не сказано практически ничего – вчера вечером президенты расстались молча, никак не прокомментировали эти итоги и их пресс-службы. Разумеется, такая неопределенность дала полную «свободу творчества» для разного рода экспертов, каждый из которых толковал молчание президентов в свою сторону. Но кое-какие выводы из сказанного и показанного сделать можно, не углубляясь при этом в дремучую конспирологию.

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Итак сам визит Лукашенко в Сочи продолжался с пятницы по вторник, сама встреча состоялась в понедельник и заняла шесть с половиной часов, включая катание на лыжах и снегоходах. Интересно, что встреча Лукашенко с Медведевым, которую за несколько часов проанонсировал телеграм-канал пресс-службы белорусского президента, не состоялась. Учитывая то, что отношения между политиками, мягко говоря, прохладные – это тревожный звонок для Лукашенко.

Еще более тревожный звонок – то, что во вторник Путин не стал встречаться с Лукашенко, все еще находившимся в Сочи, а продолжил начатый в понедельник разговор по телефону. Тематика этого звонка – отдельный разговор, о ней потом.

Что уже известно? Во-первых, кредита не дали. Впрочем, Лукашенко, отправляясь в Сочи и сам говорил, что взаймы просить не собирается, но разговоры о кредите в 3-3,5 миллиарда ходили очень упорные. Зато белорусский президент завел разговор о развитии белорусского химпрома, который будет потреблять российский газ и, в частности, модернизации «Гродно-Азота», очень обременительной для скудной белорусской казны.

После этого, разумеется, сразу пошли разговоры о продаже промышленного гиганта «Газпрому», появились даже сведения о целом списке белорусских промышленных гигантов, предложенных на продажу. Вот только согласятся ли флагманы российского бизнеса вкладывать миллиарды в конкурентов на территории политически нестабильного государства, известного своей «многовекторностью»?

В понедельник Лукашенко вновь заговорил о «дорожных картах» по строительству Союзного государства, причем процент их готовности в этот раз оказался даже ниже, чем в 2019 – 2020 годах. Теперь своей «модернизации» ожидает уже 6-7 документов вместо 2-3 тогда. В общем, понедельник вызвал отчетливый эффект дежа-вю. По крайней мере, в той части, которая касается поведения белорусской стороны.

Во вторник новости из Сочи были более интересными. Телефонный разговор Путина и Лукашенко кремлевская пресс-служба прокомментировала лаконично: «Продолжено обсуждение вопросов, затронутых в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне». А лукашенковский «Пул Первого», хоть и напустил тумана, но сообщил о тематике разговора, а она – очень интересная.

Во-первых, обсуждали функционирование налоговой системы. Что конкретно – не говорится, но вопрос должен быть достаточно важным, чтобы обсуждаться на президентском уровне, особенно, если учесть, что российское правительство сейчас возглавляет налоговик. Не исключено, что речь зашла об унификации налоговых систем, на которой настаивала Москва, но которой как черт ладана боялись в Минске.

Во-вторых, говорили о кооперации в ВПК и усиление совместных оборонных систем. Тема оборонного сотрудничества – тоже одна из самых проблемных в белорусско-российских отношениях и динамика ей бы не помешала.

Третью тему в лукашенковской пресс-службе обозначили, как «работу СМИ в современных условиях (информационное противоборство)». По сути, речь шла о продолжении информационной поддержки, которую Лукашенко оказывали основные российские телеканалы. Тем более что они пользуются гораздо большим доверием у белорусов, чем скатившееся в грубую пропаганду белорусское телевидение.

Все выглядит так, будто вечером в понедельник Путин задал Лукашенко несколько вопросов и дал ночь на раздумье и формулировку окончательных ответов. От ответов на эти вопросы зависит очень многое. Приблизительно догадаться о том, что это за вопросы, мы можем, а вот ответы пока загадка. Но загадкой они будут недолго – предстоящие события все покажут.