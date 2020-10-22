22.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы
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Путин дал оценку поведению главы Минфина, предложившего сократить армию


Президент РФ Владимир Путин прокомментировал инициативу Минфина о сокращении российской армии.

Он сделал это сегодня, выступая на заседании «Валдайского клуба», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министерство финансов предлагает это постоянно. Есть кризис, нет кризиса – минфин выступает за то, чтобы оптимизировать расходы. Так поступают все министерства финансов во всех странах. Ничего оригинального российское министерство не предлагает», – сказал Путин.

Он заверил, что пока сокращение российской армии не планируется.

«Мы не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков. Это все дискуссии правительственных ведомств между собой. При принятии окончательных решений я, конечно, буду исходить из ситуации в реальной экономике, из ситуации, связанной с доходами граждан.

В том числе, сотрудников правоохранительной сферы, военных структур, соотношения их доходов с гражданским сектором. Здесь много факторов для того, чтобы не было перекосов на рынке труда», – заявил президент.


Напомним, минфин РФ предлагал сократить численность российской армии на 10%, то есть на 100 тыс человек. Ранее министерство предлагало внедрить аналогичные изменения и в систему правоохранительных органов, в ведомстве предложили передать часть функций полиции в Минтруд и Минздрав.

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