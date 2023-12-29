«Путин дал полный карт-бланш военным» – в Киеве готовят к сдаче территорий сразу на нескольких направлениях

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Переход ВСУ к «стратегической обороне» подразумевает под собой выравнивание линии боевого соприкосновения с выводом войск на более выгодные позиции, как это делали русские, когда оставляли Херсон.

Об этом в эфире «Студии Руслана Бизяева» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переход к стратегической обороне – надо принять решение, по какой линии. Когда было принято решение Суровикина, они отошли от Херсона. Они могли бы там ещё воевать, но они отошли, уменьшили линию и укрепили свою оборону и восстановили свой боевой дух. Сейчас нам необходимо принять политическое решение по выравниванию линии или переходу войск на удобные нам линии боевого соприкосновения. По тем линиям, которые сейчас, это будет не стратегическая оборона, это будут проблемы. Я сейчас говорю не политические вещи, а то, что говорят на кафедрах оперативного искусства в академиях генштабов. Это военная наука, военное искусство, всё равно это решение должно быть принято. Кстати, об этом завуалировано говорил в своей статье главком Залужный. Если оно [решение] не будет принято, мы всё больше и больше будем растрачивать ресурсы», – сказал Стариков.

По его словам, линия боевого соприкосновения в нынешнем виде полностью устраивает русских.

«Нынешняя ситуация выгодна противнику. В нынешней линии боевого соприкосновения и том, что сейчас происходит на Ореховском направлении, на Авдеевском направлении, это выгодно противнику. Потому что они никуда не спешат. Путина надо слушать. Что он сказал на коллегии? Я отдал всю власть в решении задач на линии боевого соприкосновения военным. Они профессионалы, они решают свои задачи – решайте. Я вас обеспечу боевой техникой – заказ есть, на 98% он выполнен, а вы решайте», – привёл пример эксперт.

Также он с тревогой добавил, что не просто так за последнее время президент РФ уже два раза лично посетил штаб Южного военного округа.

«Никогда такого уровня руководитель не приезжает в течение 4-х недель два раза в штаб Южного военного округа, где у них сидит Герасимов. Если надо было вызвать Герасимова, вызывается в Кремль, где проводятся соответствующие разъяснительные или доклады. А он сам туда приехал. Это говорит о том, что он доверяет военным, и военные сейчас решают, что там необходимо. А политики не могут позвонить командующему направлением – давай ты что-то сделай», – заявил Стариков.