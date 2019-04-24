Путин дал понять, чего ждёт от Зеленского

24.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Ужесточение позиции Москвы по Украине, наблюдаемое в последнее время, – сигнал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому о том, что Россия ждет от Киева выполнения Минских соглашений и не допустит поблажек.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Игнатов, комментируя сегодняшний указ Владимира Путина по упрощению выдачи паспортов РФ жителям ЛДНР.

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«Тому было несколько причин, и они все в совокупности сыграли. Первая – это гуманитарная причина, потому что люди, которые проживают на неподконтрольных Киеву территориях, лишены права граждан. Возможность получить российское гражданство изменит ситуацию и усилит их права.

Второе – я думаю, что, несмотря на то, что Зеленский еще не стал президентом, инаугурации еще не было, со стороны него и со стороны его команды было очень много негативных высказываний, которые противоречили духу и букве Минских соглашений.

Есть еще момент с тем, что люди не голосовали на украинских выборах, были лишены такой возможности и мне кажется, что это тоже сыграло роль, потому что Россия неоднократно подчеркивала, что жители Донбасса не могут реализовать свои права как полноценные украинские граждане. Этот шаг направлен на то, чтобы как-то компенсировать этот момент.

В целом Москва подтверждает, что у нее довольно жесткая позиция в отношении Украины, Россия дает однозначный сигнал, что она ждет от Украины понимания того, как будет выполнен политический блок Минских соглашений, что именно Россия ждет от Украины встречных шагов.

Украинским властям не следует питать иллюзий, что это Украина должна ждать от России каких-то встречных шагов. Кремль ждет компромиссов, а не Киев должен ждать их», – заявил Олег Игнатов.