Путин дал понять – надежды на слова Зеленского нет

24.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Указ Владимира Путина о начале выдачи гражданства для жителей ЛДНР по упрощенной процедуре является свидетельством того, что власти России не верят в способность Владимира Зеленского прекратить нарушение прав жителей Донбасса.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил российский политолог Денис Денисов.

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«В первую очередь это конкретный сигнал для нынешнего, уже новоизбранного президента относительно того, что российская политика по обеспечения безопасности, в первую очередь для жителей Донбасса, будет иметь полный приоритет.

Мы ведь помним, что Зеленский обещал значительно улучшить жизнь граждан, и всё такое. Если он это сделает, то, даже имея два гражданства, никому не будет вредно находиться и на территории Донбасса. Но, в то же время, надежд на реализацию слов Зеленского очень мало.

С другой стороны, это важнейшее решение для жителей Донбасса, особенно тех, кто, исходя из сложившийся жизненной ситуации, вынужден находиться в России.

Традиционно это, конечно, люди, которые зарабатывают здесь деньги. И для них подобное решение – это самый лучший подарок со стороны президента Российской Федерации за последние несколько лет», – сказал он.

«Я думаю, сейчас самое главное – отладить сам механизм работы данного решения. Я думаю, уже через несколько месяцев можно говорить, как он функционирует. Если основной смысл этого документа будет реализован – это будет очередной, безоговорочный, фундаментальный шаг Российской Федерации и президента Владимира Владимировича Путина, который будет демонстрировать всему миру, что русские своих никогда не бросают», – добавил эксперт.