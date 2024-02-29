Путин дал предостережение Макрону. Либералы ожидаемо начали нытьё

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Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению. Об этом сегодня в своем обращении к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что мы планировали в плане вооружений, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа», – сказал Путин.

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Он уточнил, что киберзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе СВО. Также в бою применялся ударный суперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон».

На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатых ракет неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Пасейдон».

Также Путин сообщил, что в войска поставлены баллистические ракеты «Сармат». Их скоро продемонстрируют в районе базирования на боевом дежурстве. Разрабатываются и другие перспективные вооружения.

Политолог Евгений Минченко напоминает, как всего несколько лет назад украинская и западная пропаганда высмеивала ролики с новыми образцами вооружений, показанные во время тогдашнего обращения Путина.

«Говорили, что мультики. А получилось документальное кино», – констатирует эксперт.

Экс-депутат Госдумы Елена Панина считает, что перечисление поступающих на боевое дежурство вооружений – ответ на недавнее высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки солдат НАТО в зону боевых действий на Украине.

«Это сегодняшнее напоминание Путина в адрес Запада о судьбе тех, кто уже когда-то направлял свои войска против России. А также предупреждение: попытки новой интервенции в Россию со стороны Запада грозят ему ответными ударами — и масштабным конфликтом с применением ядерного оружия. На фоне инициативы Макрона о вводе войск стран-членов НАТО на Украину предостережение Путина о гораздо более трагичных последствиях для новых интервентов в Россию выглядит совершенно нелишне», – считает Панина.

С такой трактовкой согласен и политолог Алексей Пилько.

«Сделан прозрачный намёк в сторону потенциальных интервентов в зону СВО – ядерное оружие достанет до их территории».

«Кажется, понятно, чем будет закончена спецоперация. Не думаю, что Запад готов дать ПВО, которая смогла бы сбить такого рода ракеты», – написал политический обозреватель и редактор ФедералПресс Андрей Гусий.

Либералы, комментируя слова Путина, ожидаемо заныли о ненужной милитаризации.

«Ждали повестку внутреннего развития и успокоение масс. Получили рассказ о геополитике и военной мощи», – пишет политолог Константин Калачев.