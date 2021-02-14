Путин дал установку по Донбассу: Терпим и ждём момент для удара

14.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Россия не откажется от поддержки Донбасса. Однако в Москве должны тщательно продумывать возможные последствия каждого шага.

Об этом в ходе онлайн-беседы с руководителями российских СМИ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Встреча состоялась еще в пятницу. Сегодня несколько фрагментов выступления президента опубликовала пресс-служба Кремля. Можно предположить, что слова о Донбассе были реакцией главы государства на недавний призыв руководителя RT Маргариты Симоньян, наконец, вернуть ЛДНР в состав России.

«У меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе. Но на наших с вами плечах, потому что вы – четвёртая власть, огромная ответственность за Россию в целом. И, прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. А Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», – сказал Путин.

Он также напомнил, что Россию и так демонизируют на Западе. «Вы чего, не помните, как меня рисовали вот с такими клыками, и кровь капала там? «Пари матч», по-моему. Да таких картинок было много. Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать – все, тогда началась сразу политика сдерживания», – объяснил Путин.

«Я верю в пассионарность, в теорию пассионарности. Как в природе, так и в обществе, идёт развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития. Россия прошла через тяжелейшие испытания в своей истории в 90-е, начале 2000-х годов, но она на марше развития, я в этом уверен. Я смотрю на то, что у нас происходит: проблем море. Но, в отличие от других старых или стареющих быстро наций, мы все-таки на подъеме. Мы – достаточно молодая нация», – добавил президент.

По его словам, расчёты недругов России не оправдались.

«Сначала был расчет на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом. Сначала же на это рассчитывали! Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны. У нас 12 человек заболевших на 100 тысяч населения, а там до сих пор 45. Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще просто развал такой! Там высокий уровень здравоохранения и промышленности, и достижения замечательные, нам еще далеко по некоторым направлениям до них, совершенно очевидная вещь. Но это для определенной публики, а у нас для подавляющего большинства населения. И способности к мобилизации у них нет, как оказалось. У нас лучше!» – сказал Путин.

Политолог Владимир Корнилов так в интервью «Спутнику» прокомментировал слова Путина о Донбассе:

«Признание независимости ДНР и ЛНР было бы воспринято как отказ России от выполнения минских соглашений, на что Москва без должного повода пойти не может. Мы помним, когда Саакашвили своей военной авантюрой вынудил Россию признать Южную Осетию и Абхазию. Путин на то и намекал – мы будем поддерживать Донбасс, как непризнанные республики бывшей Грузии, но, если Украина или Запад поставят нас в ситуацию, когда мы будем должны защищать эти республики, прецедент может повториться», – считает Корнилов.

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский считает, что в выступлении Путина помимо Донбасса был куда более важный момент.

«Понятно, что Россия Донбасс не бросит – более важен для меня этот фрагмент, где Путин говорит о демонизации России и его лидеров, причины и последствия этого в не зависимости от названия и строя в России.

К сожалению, не все даже в высших эшелонах власти и бизнеса это понимают: русских никогда не примут за своих, как бы кто не предавал и не старался понравиться.

Предателей и полезных идиотов Запад будет лишь использовать, стать ровней – без шансов. А для особо одаренных есть пример Украины», – пишет Бердичевский в своем блоге.